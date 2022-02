Mijn strandresort - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Mijn strandresort Mijn strandresort zal de betaling rechtstreeks van u innen.

All of the following packages include the required tests, and transport.

Ontsnap naar My Beach Resort Phuket, een 5-sterren SHA+ (Plus)-resort aan een privéstrand bij Cape Panwa. My Beach Resort Phuket ligt aan een rustige en afgelegen baai met panoramische uitzichten en schitterende zonsondergangen. Het wordt drie opeenvolgende jaren erkend door de Michelingids, van 2019-2021, en onlangs bekroond met Tripadvisor's Traveler Choice 2021.

De kamers van het resort bevinden zich op een zacht glooiende heuvel, waar elk van de 82 kamers elk hun eigen voordelen heeft, van een spectaculair uitzicht op zee tot toegang tot het zwembad en weelderige privacy in de bergen. In het volle zicht van de Andamanse Zee is eten en drinken bij My Beach Resort een streling voor de zintuigen. Geniet van de kenmerkende smaken van de Zuid-Thaise keuken, met gerechten die zijn gemaakt met lokale verse ingrediënten, barstensvol smaak en aroma van Ti of "zuid" in de Thaise taal. In My Bar en My Lounge kunt u genieten van verfrissende drankjes terwijl u geniet van een adembenemend panoramisch uitzicht op zee bij zonsondergang.

De serene, afgelegen locatie van My Beach Resort is een speciale plek die drukte heeft vermeden en ligt op slechts 15 minuten van Phuket Town en het belangrijkste winkelgebied van het eiland. De internationale luchthaven van Phuket ligt op ongeveer 45 minuten rijden van het resort.

Of u nu een compleet bezoek van 14 nachten aan Phuket plant of een kortere vakantie, we hebben pakketten om uw verblijf onvergetelijk te maken.