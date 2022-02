マイビーチリゾート - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. このホテルは、 40最近の予約リクエストを受け取りました。 急げ!

予約リクエストにより、優先的にマイビーチリゾート 直接連絡し、 マイビーチリゾートが直接支払いを回収します。

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport. 最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant プレミアプールへのアクセス 38 m² ฿22,200 - 5 Day Test & Go ฿6,650 - 1st Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

バルコニー(フルアクセス)

コーヒーメーカー

フィットネスを許可

国際チャンネル

インターネット-Wifi

未婚のカップル

屋外施設

スイミングプール

ベジタリアンミール

作業スペース 最大 2 Adults デラックスプールビュー 38 m² ฿19,200 - 5 Day Test & Go ฿6,350 - 1st Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

バルコニー(フルアクセス)

バスタブ

コーヒーメーカー

フィットネスを許可

国際チャンネル

インターネット-Wifi

スイミングプール

ベジタリアンミール

作業スペース 最大 2 Adults プレミアシービュースタジオ 48 m² ฿27,700 - 5 Day Test & Go ฿7,650 - 1st Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

バルコニー(フルアクセス)

バスタブ

コーヒーメーカー

フィットネスを許可

国際チャンネル

インターネット-Wifi

未婚のカップル

屋外施設

スイミングプール

ベジタリアンミール

作業スペース 最大 2 Adults プレミアシービュー 48 m² ฿23,700 - 5 Day Test & Go ฿6,950 - 1st Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

バルコニー(フルアクセス)

バスタブ

コーヒーメーカー

コネクティングルーム

フィットネスを許可

国際チャンネル

インターネット-Wifi

未婚のカップル

屋外施設

スイミングプール

ベジタリアンミール

作業スペース

ケープパンワのプライベートビーチにある5つ星のSHA +(プラス)リゾート、マイビーチリゾートプーケットへの脱出。パノラマの景色と夕日が眩しい静かで人里離れた湾に位置するマイビーチリゾートプーケットは、2019年から2021年まで3年連続でミシュランガイドに認められ、最近トリップアドバイザーのトラベラーチョイス2021を受賞しました。 リゾートの客室はなだらかな丘の中腹に位置し、82室の各客室には、壮大な海の景色からプールへのアクセス、緑豊かな山のプライバシーまで、それぞれ独自の特典があります。アンダマン海を一望できるマイビーチリゾートでの食事と飲酒は、五感を楽しませてくれます。地元の新鮮な食材を使って作られた料理で、タイ語でTiまたは「南」の味と香りに溢れ、タイ南部料理の独特の味をお楽しみください。マイバーとマイラウンジでは、夕日の息を呑むような海のパノラマの景色を眺めながら、さわやかなドリンクをお楽しみください。 マイビーチリゾートの静かで隠れ家的な場所は、人ごみを避けた特別な場所であり、プーケットタウンと島の主要なショッピング地区からわずか15分です。プーケット国際空港はリゾートから車で約45分です。 プーケットへの完全な14泊の訪問を計画している場合でも、短い休暇を計画している場合でも、私たちはあなたの滞在をより思い出深いものにするためのパッケージを用意しています。

アメニティ/機能 リゾート全体で無料のWi-Fi

Two infinity-edge swimming pools

海のパノラマビューを楽しめるフィットネスルーム

3つのレストランとバー

In-Room Dining

パーキング

空港送迎(追加料金)

ランドリーおよびドライクリーニングサービス(追加料金)

為替

すべてのサンドボックスホテルを表示 190以上のSANDBOXホテルをすべて検索

スコア 0.0 /5 未評価 に基づく 0 レビュー 評価 0 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい マイビーチリゾートゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す マイビーチリゾート すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。