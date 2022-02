Mein Strandresort - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. Das Hotel erhält 40 letzte Buchungsanfragen. Beeile dich!

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Mein Strandresort , und Mein Strandresort wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport. Maximal von 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Zugang zum Premier-Pool 38 m² ฿22,200 - 5 Day Test & Go ฿6,650 - 1st Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon

Balkon (voller Zugang)

Kaffeemaschine

Fitness erlaubt

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Nicht verheiratete Paare

Außenanlagen

Schwimmbad

Vegetarische Mahlzeiten

Arbeitsbereich Maximal von 2 Adults Deluxe Poolblick 38 m² ฿19,200 - 5 Day Test & Go ฿6,350 - 1st Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon

Balkon (voller Zugang)

Badewanne

Kaffeemaschine

Fitness erlaubt

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Schwimmbad

Vegetarische Mahlzeiten

Arbeitsbereich Maximal von 2 Adults Premier Studio mit Meerblick 48 m² ฿27,700 - 5 Day Test & Go ฿7,650 - 1st Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon

Balkon (voller Zugang)

Badewanne

Kaffeemaschine

Fitness erlaubt

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Nicht verheiratete Paare

Außenanlagen

Schwimmbad

Vegetarische Mahlzeiten

Arbeitsbereich Maximal von 2 Adults Erstklassiger Meerblick 48 m² ฿23,700 - 5 Day Test & Go ฿6,950 - 1st Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Balkon

Balkon (voller Zugang)

Badewanne

Kaffeemaschine

Verbindungsraum

Fitness erlaubt

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Nicht verheiratete Paare

Außenanlagen

Schwimmbad

Vegetarische Mahlzeiten

Arbeitsbereich

Entfliehen Sie dem My Beach Resort Phuket, einem 5-Sterne-SHA+ (Plus)-Resort an einem Privatstrand am Cape Panwa. Das My Beach Resort Phuket liegt in einer ruhigen und abgelegenen Bucht mit Panoramablick und atemberaubenden Sonnenuntergängen. Die Gästezimmer des Resorts liegen an einem sanft abfallenden Hang, wo jedes der 82 Zimmer seine eigenen Vorzüge hat, von spektakulärem Meerblick bis hin zum Zugang zum Pool und üppiger Privatsphäre in den Bergen. Mit Blick auf die Andamanensee ist Essen und Trinken im My Beach Resort ein Genuss für die Sinne. Genießen Sie die unverwechselbaren Aromen der südthailändischen Küche mit Gerichten aus frischen Zutaten aus der Region, die vor Geschmack und Aroma von Ti oder „Süd“ in thailändischer Sprache strotzen. Genießen Sie in My Bar und My Lounge erfrischende Getränke, während Sie den atemberaubenden Panoramablick auf das Meer bei Sonnenuntergang genießen. Die ruhige, versteckte Lage des My Beach Resort ist ein besonderer Ort, der Menschenmassen vermieden hat und nur 15 Minuten von Phuket Town und dem Haupteinkaufsviertel der Insel entfernt ist. Der internationale Flughafen Phuket ist etwa 45 Fahrminuten vom Resort entfernt. Egal, ob Sie einen kompletten 14-tägigen Besuch in Phuket oder einen kürzeren Ausflug planen, wir haben Pakete, die Ihren Aufenthalt unvergesslich machen.

Ausstattung / Ausstattung Kostenloses WLAN im gesamten Resort

Two infinity-edge swimming pools

Fitnessraum mit Panoramablick auf das Meer

Drei Restaurants und Bars

In-Room Dining

Parken

Flughafentransfer (gegen Aufpreis)

Wäsche- und Reinigungsservice (gegen Aufpreis)

Geldwechsel

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels