มาย บีช รีสอร์ท - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. โรงแรมนี้ได้รับคำขอจองล่าสุด 40 เร็วเข้า!

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ มาย บีช รีสอร์ท อยู่ในลำดับความสำคัญ และ มาย บีช รีสอร์ท จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport. ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults, 1 Child, 1 Infant พรีเมียร์ พูล แอคเซส 38 m² ฿28,100 - 7 Day Sandbox ฿22,200 - 5 Day Test & Go ฿6,650 - 1st Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง

ระเบียง (เข้าได้เต็มที่)

เครื่องชงกาแฟ

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

คู่รักที่ไม่ได้แต่งงาน

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

สระว่ายน้ำ

อาหารมังสวิรัติ

พื้นที่ทำงาน สูงสุดของ 2 Adults ห้องดีลักซ์วิวสระว่ายน้ำ 38 m² ฿19,200 - 5 Day Test & Go ฿6,350 - 1st Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง

ระเบียง (เข้าได้เต็มที่)

อ่างอาบน้ำ

เครื่องชงกาแฟ

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

สระว่ายน้ำ

อาหารมังสวิรัติ

พื้นที่ทำงาน ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults พรีเมียร์ ซีวิว สตูดิโอ 48 m² ฿34,900 - 7 Day Sandbox ฿27,700 - 5 Day Test & Go ฿7,650 - 1st Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง

ระเบียง (เข้าได้เต็มที่)

อ่างอาบน้ำ

เครื่องชงกาแฟ

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

คู่รักที่ไม่ได้แต่งงาน

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

สระว่ายน้ำ

อาหารมังสวิรัติ

พื้นที่ทำงาน ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults พรีเมียร์ ซีวิว 48 m² ฿25,900 - 7 Day Sandbox ฿23,700 - 5 Day Test & Go ฿6,950 - 1st Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง

ระเบียง (เข้าได้เต็มที่)

อ่างอาบน้ำ

เครื่องชงกาแฟ

ห้องเชื่อมต่อ

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

คู่รักที่ไม่ได้แต่งงาน

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

สระว่ายน้ำ

อาหารมังสวิรัติ

พื้นที่ทำงาน

หลบหนีไปที่ My Beach Resort Phuket รีสอร์ท SHA+ (พลัส) ระดับ 5 ดาวที่ตั้งอยู่บนหาดส่วนตัวที่แหลมพันวา มาย บีช รีสอร์ท ภูเก็ต ตั้งอยู่บนอ่าวอันเงียบสงบและเงียบสงบพร้อมทิวทัศน์มุมกว้างและพระอาทิตย์ตกที่ตระการตา ได้รับการยอมรับจากมิชลินไกด์เป็นเวลาสามปีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2562-2564 และเพิ่งได้รับรางวัล Traveller Choice ประจำปี 2564 ของ TripAdvisor ห้องพักที่รีสอร์ทตั้งอยู่บนเนินเขาที่ลาดเอียงเบา ๆ ซึ่งแต่ละห้องจาก 82 ห้องมีข้อดีแตกต่างกันไปตั้งแต่วิวทะเลอันตระการตาไปจนถึงทางลงสระว่ายน้ำและความเป็นส่วนตัวของภูเขาอันเขียวชอุ่ม ในมุมมองที่สมบูรณ์ของทะเลอันดามัน การรับประทานอาหารและดื่มเครื่องดื่มที่ My Beach Resort เป็นความสุขสำหรับประสาทสัมผัส ลิ้มลองรสชาติอาหารปักษ์ใต้ที่โดดเด่น ด้วยอาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบสดใหม่ในท้องถิ่น อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของติหรือ "ภาคใต้" ในภาษาไทย ที่ My Bar and My Lounge จิบเครื่องดื่มเพื่อความสดชื่นพร้อมชมวิวทะเลแบบพาโนราม่ายามพระอาทิตย์ตกดิน สถานที่พักผ่อนอันเงียบสงบของ มาย บีช รีสอร์ท เป็นสถานที่พิเศษซึ่งหลีกเลี่ยงฝูงชน และอยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตและแหล่งช้อปปิ้งหลักของเกาะเพียง 15 นาที สนามบินนานาชาติภูเก็ตอยู่ห่างจากรีสอร์ทโดยใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ประมาณ 45 นาที ไม่ว่าคุณจะวางแผนมาเที่ยวภูเก็ต 14 คืนหรือพักผ่อนระยะสั้น เรามีแพ็คเกจที่จะทำให้การเข้าพักของคุณน่าจดจำยิ่งขึ้น

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ ฟรี Wi-Fi ทั่วรีสอร์ท

Two infinity-edge swimming pools

ห้องออกกำลังกายพร้อมวิวทะเลแบบพาโนรามา

สามร้านอาหารและบาร์

In-Room Dining

ที่จอดรถ

บริการรับส่งสนามบิน (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

บริการซักรีดและซักแห้ง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

แลกเปลี่ยนเงินตรา

