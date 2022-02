Villa & Spa Aochalong - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Rénové en 2010, l'Aochalong Villa & Spa garantit à ses clients un séjour agréable que ce soit à Phuket pour affaires ou pour le plaisir. Avec son emplacement à seulement 9,0 km du centre-ville et à 35 km de l'aéroport, cet hôtel 3,5 étoiles attire chaque année de nombreux voyageurs. Les visiteurs de l'hôtel pourront visiter les principales attractions de la ville : Ao Chalong Yacht Club, Ao Chalong Pier, Wat Lattiwanaram. Profitez d'une profusion de services et d'équipements hors pair dans cet hôtel de Phuket. Cet hôtel propose de nombreuses installations sur place pour satisfaire même les clients les plus exigeants. Entrez dans l'une des 43 chambres accueillantes et évadez-vous du stress de la journée grâce à une large gamme d'équipements tels qu'une télévision à écran LCD/plasma, un portant, un miroir, des chaussons, un canapé que l'on peut trouver dans certaines chambres. L'hôtel propose des équipements fantastiques, comprenant entre autres plage privée, centre de fitness, piscine extérieure, spa, massage, pensés pour que vous vous détendiez après une journée harassante en ville. Aochalong Villa & Spa est un choix judicieux pour les voyageurs à Phuket, offrant un séjour détendu et sans tracas à chaque fois.

