アオチャロンヴィラ＆スパ - Phuket Sandbox Hotel

2010年に改装されたAochalongVilla&Spaは、プーケットでのビジネスでもレジャーでも、快適な滞在をお約束します。市内中心部からわずか9.0km、空港から35.0 kmの場所にあるこの3.5つ星ホテルは、毎年多くの旅行者を魅了しています。ホテルへの訪問者は、アオチャロンヨットクラブ、アオチャロン埠頭、ワットラティワナラムなどの街のトップアトラクションを楽しむことができます。このプーケットのホテルでは、比類のない豊富なサービスとアメニティをご利用ください。このホテルには、最も目の肥えたゲストでも満足できる数多くの施設があります。 43の居心地の良い部屋の1つに足を踏み入れ、テレビLCD /プラズマスクリーン、ハンガーラック、鏡、スリッパ、ソファなど、一部の部屋にあるさまざまな設備で1日のストレスから逃れましょう。ホテルには、プライベートビーチ、フィットネスセンター、屋外プール、スパ、マッサージなどの素晴らしい施設があり、街でのアクション満載の一日の後にリラックスするのに役立ちます。 Aochalong Villa&Spaはプーケットへの旅行者にとって賢い選択であり、毎回リラックスして手間のかからない滞在を提供します。

