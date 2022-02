Aochalong Villa & Spa - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Das 2010 renovierte Aochalong Villa & Spa garantiert seinen Gästen einen angenehmen Aufenthalt, egal ob geschäftlich oder privat in Phuket. Mit seiner Lage nur 9,0 km vom Stadtzentrum und 35,0 km vom Flughafen entfernt, zieht dieses 3,5-Sterne-Hotel jedes Jahr zahlreiche Reisende an. Besucher des Hotels können die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt besichtigen: Ao Chalong Yacht Club, Ao Chalong Pier, Wat Lattiwanaram. Profitieren Sie in diesem Hotel in Phuket von einer Fülle an unvergleichlichen Dienstleistungen und Annehmlichkeiten. Dieses Hotel bietet zahlreiche Einrichtungen vor Ort, um selbst den anspruchsvollsten Gast zufrieden zu stellen. Betreten Sie eines der 43 einladenden Zimmer und entfliehen Sie dem stressigen Alltag mit einer Reihe von Ausstattungen wie LCD/Plasma-Fernseher, Kleiderständer, Spiegel, Hausschuhe, Sofa. Das Hotel bietet fantastische Einrichtungen, einschließlich Privatstrand, Fitnesscenter, Außenpool, Spa, Massage, die Ihnen dabei helfen, nach einem aufregenden Tag in der Stadt so richtig ausspannen zu können. Aochalong Villa & Spa ist eine gute Wahl für Phuket-Reisende und bietet jedes Mal einen entspannten und stressfreien Aufenthalt.

