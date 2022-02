Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec L'hôtel bleu de manière prioritaire, et L'hôtel bleu percevra directement le paiement de votre part.

Construit en 2015, le Blue Hotel est un ajout distinct à Phuket et un choix judicieux pour les voyageurs. De là, les clients peuvent profiter d'un accès facile à tout ce que la ville animée a à offrir. Grâce à son emplacement idéal, l'hôtel offre un accès facile aux destinations incontournables de la ville. Au Blue Hotel, tout est mis en œuvre pour que les clients se sentent à l'aise. Pour ce faire, l'hôtel offre les meilleurs services et équipements. L'hôtel donne accès à un vaste éventail de services, dont WiFi gratuit dans toutes les chambres, sécurité 24h/24, ménage quotidien, service de taxi, réception 24h/24. Entrez dans l'une des 40 chambres accueillantes et échappez au stress de la journée grâce à une large gamme d'équipements tels qu'une télévision à écran LCD/plasma, du café instantané gratuit, du thé gratuit, un miroir et un canapé qui peuvent être trouvés dans certaines chambres. L'hôtel propose de merveilleuses installations de loisirs telles que bain à remous, piscine extérieure, solarium, jardin, pour rendre votre séjour vraiment inoubliable. Découvrez un mélange attrayant de service professionnel et un large éventail de fonctionnalités au Blue Hotel.

