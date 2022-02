อ่าวฉลองวิลล่าแอนด์สปา - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

อ่าวฉลอง วิลล่า แอนด์ สปา ปรับปรุงใหม่ในปี 2010 รับประกันการเข้าพักอย่างรื่นรมย์ไม่ว่าจะอยู่ในภูเก็ตเพื่อธุรกิจหรือเพื่อการพักผ่อน ด้วยทำเลที่ตั้งเพียง 9.0 กม. จากใจกลางเมืองและ 35.0 กม. จากสนามบิน โรงแรมระดับ 3.5 ดาวแห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละปี อีกทั้งยังอยู่ใกล้ อ่าวฉลอง ยอร์ชคลับ, ท่าเรืออ่าวฉลอง, วัดลัตติวนาราม อีกด้วย โรงแรมภูเก็ตแห่งนี้ มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน โรงแรมแห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่มากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของแขกที่ฉลาดที่สุด ก้าวเข้าไปในห้องพักที่น่าดึงดูดใจจาก 43 ห้องแล้วละทิ้งความตึงเครียดของวันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย เช่น โทรทัศน์จอแอลซีดี/จอพลาสม่า, ราวตากผ้า, กระจก, รองเท้าแตะใส่ในห้องพัก, โซฟา มีให้บริการในบางห้อง โรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยม เช่น ชายหาดส่วนตัว ศูนย์ออกกำลังกาย สระว่ายน้ำกลางแจ้ง สปา บริการนวด เพื่อช่วยให้คุณผ่อนคลายหลังจากวันที่เหน็ดเหนื่อยจากกิจกรรมในเมือง อ่าวฉลอง วิลล่า แอนด์ สปา เป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับผู้เดินทางสู่ ภูเก็ต ให้การพักผ่อนที่ผ่อนคลายและไม่ยุ่งยากทุกครั้ง

