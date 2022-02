Cocoville Phuket Resort - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. Cet hôtel a reçu 12 demandes de réservation récentes. Dépêchez-vous!

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Cocoville Phuket Resort de manière prioritaire, et Cocoville Phuket Resort percevra directement le paiement de votre part.

Hotel Refund Policy No prepayment is needed.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport. OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 1 Adult Chambre standard 18 m² ฿14,790 - 7 Day Sandbox ฿12,050 - 5 Day Test & Go ฿8,480 - 4 Day Test & Go ฿7,940 - 2 Day Test & Go ฿4,370 - 1st Day Test & Go ฿9,850 - 5th Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Balcon

Internet - Wifi

Espace de travail OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 1 Adult Chambre de luxe 50 m² ฿16,890 - 7 Day Sandbox ฿13,550 - 5 Day Test & Go ฿9,680 - 4 Day Test & Go ฿8,540 - 2 Day Test & Go ฿4,670 - 1st Day Test & Go ฿11,350 - 5th Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Balcon

Internet - Wifi

Le salon

Espace de travail OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 1 Adult Chambre de Luxe 60 m² ฿18,290 - 7 Day Sandbox ฿145,500 - 5 Day Test & Go ฿10,480 - 4 Day Test & Go ฿89,400 - 2 Day Test & Go ฿4,870 - 1st Day Test & Go ฿12,350 - 5th Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Balcon

Internet - Wifi

Le salon

Four micro onde OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 1 Adult Chambre de Luxe Plus 85 m² ฿21,790 - 7 Day Sandbox ฿17,050 - 5 Day Test & Go ฿12,480 - 4 Day Test & Go ฿9,940 - 2 Day Test & Go ฿5,370 - 1st Day Test & Go ฿14,850 - 5th Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Balcon

Internet - Wifi

Le salon

Four micro onde

Espace de travail

Une destination parfaite pour un week-end tranquille, cette propriété sur les collines du sud de Phuket se trouve juste à côté du temple de Chalong et surplombe les eaux bleu émeraude de la baie de Chalong, l'une des plages les plus propres et les plus calmes de la ville. À 10 minutes en voiture d'ici, vous rejoindrez le cœur de la ville de Phuket, la plage de Naiharn, le cap Phromthep et la plage de Chalong elle-même. En plus de son atmosphère relaxante, les clients souhaitant partir pour une journée bien remplie peuvent également le faire, car la baie de Chalong est réputée pour ses sports nautiques, en particulier la navigation de plaisance, en raison de sa boue gluante épaisse adaptée aux bateaux d'amarrage. Certains des plats locaux et de fruits de mer les plus alléchants se trouvent également le long de la baie. Après une journée au soleil, rien de mieux qu'un plongeon rafraîchissant dans la piscine extérieure ou opter pour un massage relaxant au salon sur place. Le Cocoville Phuket Resort est un excellent rapport qualité-prix avec des chambres confortables à la fois confortables et fonctionnelles.

AFFICHER TOUS LES HTELS SANDBOX Recherchez parmi les 190+ hôtels SANDBOX

But 0.0 /5 Non classé Basé sur 0 Commentaires Notation 0 Excellent 0 Très bien 0 Moyenne 0 Pauvres 0 Terrible Cocoville Phuket Resort , alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. LAISSER UN EXAMEN POUR Cocoville Phuket Resort VOIR TOUS LES AVIS Si vous étiez un client de, alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé.