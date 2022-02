Casa Bella Phuket - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Chambre Simple Standard 21 m² ฿13,950 - 7 Day Sandbox ฿11,450 - 5 Day Test & Go ฿8,000 - 4 Day Test & Go ฿7,700 - 2 Day Test & Go ฿4,250 - 1st Day Test & Go ฿9,250 - 5th Day Test & Go Caractéristiques Internet - Wifi Cuisine

Chambre de luxe 29 m² ฿15,350 - 7 Day Sandbox ฿12,450 - 5 Day Test & Go ฿8,800 - 4 Day Test & Go ฿8,100 - 2 Day Test & Go ฿4,450 - 1st Day Test & Go ฿10,250 - 5th Day Test & Go Caractéristiques Internet - Wifi Cuisine

Chambre de luxe 32 m² ฿16,750 - 7 Day Sandbox ฿13,450 - 5 Day Test & Go ฿9,600 - 4 Day Test & Go ฿8,500 - 2 Day Test & Go ฿4,650 - 1st Day Test & Go ฿11,250 - 5th Day Test & Go Caractéristiques Internet - Wifi Cuisine Le salon Four micro onde

Idéalement situé à Phuket, Casa Bella Phuket est une base idéale pour explorer cette ville animée. Situé à l'écart de l'effervescence de la ville, cet hôtel 3 étoiles bénéficie d'un excellent emplacement et permet d'accéder aux plus grandes attractions de la ville. Grâce à son emplacement idéal, l'hôtel offre un accès facile aux destinations incontournables de la ville. Casa Bella Phuket offre un service impeccable et toutes les commodités essentielles pour revigorer les voyageurs. Une sélection d'équipements de première classe tels que WiFi gratuit dans toutes les chambres, sécurité 24h/24, supérette, ménage quotidien, laverie, peuvent être appréciés à l'hôtel. Découvrez des installations de haute qualité pendant votre séjour ici. Certaines chambres comprennent une télévision à écran LCD/plasma, du café instantané gratuit, du thé gratuit, une boisson de bienvenue gratuite, un miroir, fourni pour aider les clients à se ressourcer après une longue journée. En outre, la multitude d'offres de loisirs de l'hôtel vous assure d'avoir beaucoup à faire pendant votre séjour. De superbes installations et un excellent emplacement font de la Casa Bella Phuket la base idéale pour profiter de votre séjour à Phuket.

