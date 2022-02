Аочалонг Вилла и Спа - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Отремонтированный в 2010 году отель Aochalong Villa & Spa гарантирует гостям приятное пребывание на Пхукете по делам или на отдыхе. Этот 3,5-звездочный отель, расположенный всего в 9 км от центра города и в 35 км от аэропорта, ежегодно привлекает множество путешественников. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, Яхт-клуб Ао Чалонг, Пирс Ао Чалонг, Ват Латтиванарам. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Зайдите в один из 43 уютных номеров и избавьтесь от стресса дня благодаря широкому спектру удобств, таких как телевизор с плоским экраном, вешалка для одежды, зеркало, тапочки, диван, которые есть в некоторых номерах. Отель предлагает фантастические удобства, включая частный пляж, фитнес-центр, открытый бассейн, спа, массаж, чтобы помочь вам расслабиться после насыщенного дня в городе. Aochalong Villa & Spa - выбор многих путешественников, останавливающихся в городе Пхукет, поскольку он всегда предлагает расслабленное и беззаботное пребывание.

