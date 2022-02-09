Аочалонг Вилла и Спа - Phuket Sandbox Hotel

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Отремонтированный в 2010 году отель Aochalong Villa & Spa гарантирует гостям приятное пребывание на Пхукете по делам или на отдыхе. Этот 3,5-звездочный отель, расположенный всего в 9 км от центра города и в 35 км от аэропорта, ежегодно привлекает множество путешественников. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, Яхт-клуб Ао Чалонг, Пирс Ао Чалонг, Ват Латтиванарам. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Зайдите в один из 43 уютных номеров и избавьтесь от стресса дня благодаря широкому спектру удобств, таких как телевизор с плоским экраном, вешалка для одежды, зеркало, тапочки, диван, которые есть в некоторых номерах. Отель предлагает фантастические удобства, включая частный пляж, фитнес-центр, открытый бассейн, спа, массаж, чтобы помочь вам расслабиться после насыщенного дня в городе. Aochalong Villa & Spa - выбор многих путешественников, останавливающихся в городе Пхукет, поскольку он всегда предлагает расслабленное и беззаботное пребывание.