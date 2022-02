Aochalong Villa & Spa - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

De Aochalong Villa & Spa is gerenoveerd in 2010 en garandeert gasten een aangenaam verblijf in Phuket voor zaken of plezier. Met zijn ligging op slechts 9,0 km van het stadscentrum en 35,0 km van de luchthaven, trekt dit 3,5-sterrenhotel jaarlijks vele reizigers. Gasten kunnen zich vermaken met touren naar de topattracties van deze stad, inclusief Ao Chalong Jachtclub, Ao Chalong Pier, Wat Lattiwanaram. Profiteer van een schat aan ongeëvenaarde diensten en voorzieningen in dit hotel in Phuket. Dit hotel biedt tal van on-site faciliteiten om zelfs de meest veeleisende gast tevreden te stellen. Stap binnen in een van de 43 uitnodigende kamers en ontsnap aan de stress van de dag met een breed scala aan voorzieningen, zoals een lcd-tv/plasmascherm, kledingrek, spiegel, slippers en een bank die in sommige kamers te vinden zijn. Het hotel biedt fantastische faciliteiten, inclusief privéstrand, fitnesscentrum, zwembad (buiten), bubbelbad, massage, zodat u kunt onthaasten na een drukke dag in de stad. Aochalong Villa & Spa is een slimme keuze voor reizigers naar Phuket en biedt elke keer een ontspannen en zorgeloos verblijf.

