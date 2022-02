La nourriture était excellente - beaucoup de choix

Internet avait tendance à ralentir le soir et, à quelques occasions, coupé pendant de courtes périodes

Actuellement, le jour 9 de mon ASQ et dans l'ensemble, je suis vraiment content d'avoir choisi Mii Hotel. J'ai payé 53000 bahts pendant 14 jours dans une suite et après avoir parlé à d'autres personnes qui sont actuellement à ASQ, je pense que Mii Hotel est un très bon choix pour sa gamme de prix. J'ai parlé à d'autres personnes qui ont payé beaucoup plus pour leur ASQ et qui ne semblent pas avoir beaucoup plus pour cet argent supplémentaire.

La chambre est simple mais propre et confortable. Il y a une belle salle de bain avec douche et baignoire séparées ainsi qu'un joli petit balcon qui donne sur la route en face de l'hôtel. Ce n'est pas beaucoup de vue, mais pour être honnête, c'est agréable de s'asseoir et de regarder les gens en dessous vaquer à leur journée en mangeant votre déjeuner. La chambre est équipée d'un réfrigérateur, d'un coffre-fort et d'une télévision, et bien qu'il y ait beaucoup de chaînes disponibles, il n'y avait pas grand-chose en anglais (je viens du Royaume-Uni), donc je recommanderais d'apporter un câble HDMI à brancher sur votre ordinateur portable si vous voulez regarder Netflix, etc.

La principale raison pour laquelle j'ai choisi Mii Hotel était parce que j'ai entendu de bonnes choses sur la nourriture et je n'ai pas été déçu. Il y a un grand menu (60 choix pour le déjeuner et le dîner et 20 pour le petit déjeuner) comprenant une gamme de plats asiatiques et occidentaux et tout ce que j'ai essayé était très savoureux et est arrivé dans ma chambre chaud et fraîchement préparé. Vous obtenez également de l'eau, du thé et du café dans la chambre. Pour tout le reste, il existe un service en ligne (application de messagerie) qui vous permet de commander des produits chez 7-Eleven. Ils ont également un menu de service de chambre séparé si vous avez encore faim, mais je n'ai pas commandé du tout car j'étais satisfait du menu ASQ qu'ils ont fourni.

Le seul petit problème que j'ai eu était avec le wifi, qui avait tendance à ralentir le soir et à quelques reprises coupé complètement pendant de courtes périodes de temps. Cependant, cela ne se produisait pas très souvent, donc je recommande vivement l'hôtel Mii.