バンナーのベストセラーの1つ!バンナーのバンコク国際貿易展示センターBITECから2.7マイルに位置するMiiHotelSrinakarinは、レストラン、バー、館内全域での無料Wi-Fiを提供しています。館内レストランを楽しめます。敷地内に無料の専用駐車場があります。 このホテルの全客室にはエアコン、薄型テレビが備わっています。一部の客室からは、プール、庭園、または街の景色を眺めることができます。客室には専用バスルームが付いています。 宿泊施設には24時間対応のフロントデスクがあります。 Mii Hotel Srinakarinからメガバンナーまで約5km、シーコンスクエアまで550ヤードです。最寄りの空港はスワンナプーム空港で、ミーホテルシーナカリンから11.2マイルです。

アメニティ/機能 24時間待機中の看護

0、6日目および12日目のCovid-19のRT-PCRテスト

ビデオ通話による無料の初期健康評価

選択したセットメニューから毎日3食

高速インターネットWi-Fi

国内外のさまざまな番組を備えた32インチ液晶テレビ

スワンナプーム空港またはドンムアン空港からの空港送迎

スコア 4.9 /5 優れた に基づく 5 レビュー 評価 5 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい ミーホテルシーナカリンゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す ミーホテルシーナカリン すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 🇺🇸 Matthew Balaban に到着しました 24/07/2021 5.0 Suite ポジティブ 快適

デザイン

スタイル

清潔さ

点灯

静か ネガ プラスチックの使用が多い 私はミーホテルでのASQの経験が大好きでした。部屋のデザインとスタイルはシンプルで機能的で、見た目にも美しく、すっきりしています。スタッフはフレンドリーでとても親切でした。無線LANはうまくいきました。プラスチック製の道具を避けるために最初に銀器を頼んだのですが、洗って再利用できる皿に食べ物を届けてくれたらいいのにと思います。私は自分の粉末洗剤を持ってきて、彼らが提供した洗濯ボウルに衣類を洗いました。私はミーホテルを強くお勧めします、そして私が再び検疫しなければならなかったら確かに戻るでしょう。 🇹🇼 LINYUWEI に到着しました 17/07/2021 5.0 Standard Room 食べ物はおいしいです。タイ料理と西洋料理を選ぶことができます。wifi信号は良好で、速度は20〜25mbpsです。OKNetflixOKオリンピックゲームOK 🇹🇳 Yasmina ouerghemmi に到着しました 05/07/2021 4.8 Suite ポジティブ 素晴らしい部屋と食事とサービス。本当に親切なスタッフ このasqホテルを強くお勧めします。部屋は素晴らしいです。快適なベッド、素晴らしい景色、十分な大きさのバルコニー。食べ物の選択肢がたくさんあります。そしてスタッフはいつも親切 🇦🇹 Josef Blümlinger に到着しました 09/05/2021 4.8 Balcony Room ポジティブ とても親切でフレンドリーなスタッフ

素敵な部屋

とてもおいしい食べ物 フレンドリーで親切なスタッフが、1日以内に私のノートブックの電源線を整理しました。私と私の妻は食事を楽しみ、暖かく、いつも時間通りに来ました。十分な飲料水。部屋はきれいです、バスルームはいいです、ベッドは良いマットレスで大きいです。バルコニーは椅子2脚と小さなテーブルで十分な広さで、いつでもご利用いただけます。 🇬🇧 Will Boxall に到着しました 22/04/2021 4.8 Suite ポジティブ 食べ物は素晴らしかった-たくさんの選択肢

部屋はシンプルだが広々とした

独立したシャワーとバスタブ付きの素敵なバスルーム ネガ インターネットは夕方になると遅くなる傾向があり、ほんの一握りの機会に短期間で切断されました 現在、ASQの9日目で、全体として、ミーホテルを選んだことを本当にうれしく思います。私はスイートルームで14日間53,000バーツを支払い、現在ASQにいる他の人たちとも話をしたので、MiiHotelはその価格帯で非常に良い選択だと思います。私は、ASQにかなり多くのお金を払っており、その余分なお金にそれほど多くを持っていないように見える他の人々と話をしました。 部屋はシンプルですが、清潔で快適です。独立したシャワーとバスタブ付きの素敵なバスルームと、ホテルの前の道路を見下ろす素敵な小さなバルコニーがあります。あまり景色は良くありませんが、正直言って、座って下の人たちが昼食を食べながら一日を過ごしているのを見るのはいいことです。部屋には冷蔵庫、金庫、テレビがあり、利用できるチャンネルはたくさんありますが、英語はあまりありませんでした(私は英国出身です)ので、もしあなたのラップトップに接続するためにHDMIケーブルを持参することをお勧めしますNetflixなどを見たい 私がミーホテルを選んだ主な理由は、食べ物について良いことを聞いて、がっかりしなかったからです。アジア料理と西洋料理の範囲を含む大きなメニュー(ランチとディナーに60の選択肢、朝食に20の選択肢)があり、私が試したものはすべてとても美味しく、熱くて作りたての部屋に到着しました。また、部屋には水、お茶、コーヒーがあります。それ以外の場合は、セブン-イレブンから商品を注文できるサービス(メッセージングアプリ)があります。お腹が空いたら別のルームサービスメニューもありますが、ASQメニューに満足していたので全く注文しませんでした。 私が抱えていた唯一の小さな問題は、wifiにありました。これは、夕方になると速度が低下する傾向があり、場合によっては、短時間で完全に切断されました。しかし、これはあまり頻繁には起こらなかったので、私はまだ全体的にミーホテルを強くお勧めします。

