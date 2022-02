총 AQ 호텔 객실 70 침실 파트너 병원 Synphaet Hospital Theparak Branch

Please remember that you must meet all the 추가 covid 입국 요건, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 예약 요청 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

예약 요청에 넣을 직접 접촉 와 미이 호텔 스 리나 카린 우선 순위 정 방식으로, 그리고 미이 호텔 스 리나 카린 당신의 것입니다 직접 수집 지불.

방나 베스트셀러! 방 나의 BITEC 방콕 국제 무역 및 전시 센터에서 4.3km 떨어진 Mii Hotel Srinakarin은 레스토랑, 바 및 숙소 전역에서 이용 가능한 무료 Wi-Fi를 제공합니다. 구내 레스토랑을 이용하실 수 있습니다. 구내에 무료 전용 주차장이 있습니다. 이 호텔의 모든 객실은 에어컨과 평면 TV를 갖추고 있습니다. 일부 객실에서는 수영장, 정원 또는 도시의 전망을 감상하실 수 있습니다. 객실은 전용 욕실을 갖추고 있습니다. 숙소는 24 시간 프런트 데스크를 운영합니다. Mii Hotel Srinakarin에서 메가 방 나는 6km, 시콘 스퀘어는 550m 떨어져 있습니다. 가장 가까운 공항은 Mii Hotel Srinakarin에서 18km 떨어진 수완 나품 공항입니다.

어메니티 / 특징 24 시간 대기 간호

0,6 일 및 12 일에 Covid-19에 대한 RT-PCR 테스트

화상 통화를 통한 무료 초기 건강 평가

선택한 세트 메뉴에서 매일 3 식 제공

고속 인터넷 Wi-Fi

다양한 지역 및 국제 프로그램을 제공하는 32 인치 LCD TV

수완 나품 또는 돈 므앙 공항에서 공항 교통편

점수 4.9 /5 우수한 기반 5 리뷰 평가 5 우수한 0 아주 좋아 0 평균 0 가난한 0 무서운 미이 호텔 스 리나 카린 의 게스트라면 호텔과 저희 시청자 분들께서 자세한 리뷰를 남겨 주시면 대단히 감사하겠습니다. 리뷰를 남겨주세요 미이 호텔 스 리나 카린 모든 리뷰보기 의 게스트라면 호텔과 저희 시청자 분들께서 자세한 리뷰를 남겨 주시면 대단히 감사하겠습니다. 🇺🇸 Matthew Balaban 도착 24/07/2021 5.0 Suite 긍정적 편안

설계

스타일

청결

조명

조용한 네거티브 플라스틱 사용이 많다 나는 Mii Hotel에서의 ASQ 경험을 좋아했습니다. 객실의 디자인과 스타일은 단순하고 기능적이며 미학적으로 만족스럽고 어수선합니다. 직원들은 친절하고 매우 도움이 되었습니다. Wi-Fi는 훌륭하게 작동했습니다. 씻고 재사용할 수 있는 접시에 음식을 배달해 주면 좋았을 텐데, 처음에는 플라스틱 식기를 피할 수 있도록 은그릇을 달라고 요청했는데 문제가 없었습니다. 나는 그들이 제공 한 세탁기에 옷을 빨기 위해 내 자신의 세제를 가져 왔습니다. 나는 Mii Hotel을 강력히 추천하며 다시 검역해야한다면 확실히 돌아올 것입니다. 🇹🇼 LINYUWEI 도착 17/07/2021 5.0 Standard Room 음식이 맛있고 태국 음식과 서양 음식을 선택할 수 있습니다. 와이파이 신호가 좋고 속도 20 ~ 25mbps 회의 OK Netflix OK 올림픽 게임 OK 🇹🇳 Yasmina ouerghemmi 도착 05/07/2021 4.8 Suite 긍정적 놀라운 방과 음식과 서비스. 정말 도움이되는 직원 이 asq 호텔을 적극 추천합니다. 방은 훌륭합니다. 편안한 침대, 멋진 전망, 충분히 큰 발코니. 음식의 선택의 여지가 너무 많습니다. 그리고 직원들은 항상 도움이 됩니다 🇦🇹 Josef Blümlinger 도착 09/05/2021 4.8 Balcony Room 긍정적 매우 도움이되고 친절한 직원

좋은 방

아주 좋은 음식 친절하고 도움이되는 직원은 하루 만에 노트북의 전원 공급 장치 와이어를 구성했습니다. 나와 내 아내는 음식을 즐겼고 항상 따뜻하고 정시에 왔습니다. 충분한 식수. 방은 깨끗하고 욕실은 좋고 침대는 좋은 매트리스가 있습니다. 발코니는 의자 2 개와 작은 테이블로 충분히 넓고 언제든지 사용할 수 있습니다. 🇬🇧 Will Boxall 도착 22/04/2021 4.8 Suite 긍정적 음식은 훌륭했습니다-많은 선택

방은 단순하지만 넓습니다.

별도의 샤워 시설과 욕조가있는 멋진 욕실 네거티브 인터넷은 저녁에 느려지는 경향이 있고 짧은 시간 동안 몇 번은 끊김 현재 ASQ 9 일째에 Mii Hotel을 선택하게되어 정말 기쁩니다. 나는 스위트 룸에서 14 일 동안 53,000 바트를 지불했고 현재 ASQ에있는 다른 사람들과도 대화를 나눴습니다. Mii Hotel은 가격대에 비해 매우 좋은 선택이라고 생각합니다. 나는 그들의 ASQ에 대해 훨씬 더 많은 돈을 지불하고 그 여분의 돈에 대해 더 많은 것을 얻지 못한 것 같은 다른 사람들과 이야기했습니다. 방은 단순하지만 깨끗하고 편안합니다. 별도의 샤워 시설과 욕조가있는 멋진 욕실과 호텔 앞 도로가 내려다 보이는 멋진 작은 발코니가 있습니다. 그다지보기가 좋지는 않지만 솔직히 앉아 점심을 먹는 동안 아래 사람들이 하루를 보내는 것을 지켜 보는 것이 좋습니다. 방에는 냉장고, 금고, TV가 있고, 채널은 많지만 영어로 된 것이 많지 않았기 때문에 (저는 영국에서 왔어요) HDMI 케이블을 가지고 노트북에 연결하는 것이 좋습니다. Netflix 등을보고 싶습니다. 미이 호텔을 선택한 주된 이유는 음식에 대한 좋은 소식을 듣고 실망하지 않았기 때문입니다. 다양한 아시아 및 서양 요리를 포괄하는 큰 메뉴 (점심 및 저녁 식사로 60 개, 아침 식사로 20 개)가 있으며 내가 시도한 모든 것이 매우 맛있었고 내 방에 뜨겁고 신선하게 도착했습니다. 또한 방에서 물, 차, 커피를 얻을 수 있습니다. 그 외에는 7-Eleven에서 물건을 주문할 수있는 Line (메시징 앱) 서비스가 있습니다. 여전히 배가 고프다면 별도의 룸 서비스 메뉴도 있지만 그들이 제공 한 ASQ 메뉴에 만족했기 때문에 전혀 주문하지 않았습니다. 내가 가진 유일한 사소한 문제는 와이파 이에 관한 것이 었는데, 저녁에는 속도가 느려지고 몇 번은 짧은 시간 동안 완전히 끊어지는 경향이있었습니다. 그러나 이것은 자주 발생하지 않았으므로 여전히 전반적으로 Mii Hotel을 강력히 추천합니다.

