Insgesamt AQ Hotelzimmer 70 Schlafzimmer Partnerkrankenhaus Synphaet Hospital Theparak Branch

Einer unserer Bestseller in Bangna! Das Mii Hotel Srinakarin liegt 2,7 km vom internationalen Handels- und Ausstellungszentrum BITEC in Bangna in Bangna entfernt und bietet ein Restaurant, eine Bar und kostenfreies WLAN in der gesamten Unterkunft. Freuen Sie sich auf das hoteleigene Restaurant. Kostenlose Privatparkplätze stehen vor Ort zur Verfügung. Jedes Zimmer in diesem Hotel ist klimatisiert und verfügt über einen Flachbild-TV. In bestimmten Zimmern genießen Sie Aussicht auf den Pool, den Garten oder die Stadt. Die Zimmer verfügen über ein eigenes Bad. In der Unterkunft finden Sie eine 24-Stunden-Rezeption. Das Mega Bangna liegt 6 km vom Mii Hotel Srinakarin entfernt und den Seacon Square erreichen Sie nach 550 m. Der nächstgelegene Flughafen ist der Flughafen Suvarnabhumi, 18 km vom Mii Hotel Srinakarin entfernt.

Ausstattung / Ausstattung Pflege im Standby 24 Stunden

RT-PCR-Tests auf Covid-19 an Tag 0,6 und Tag 12

Kostenlose erste Gesundheitsbewertung per Videoanruf

Täglich 3 Mahlzeiten aus einem ausgewählten Menü

Highspeed-Internet-WLAN

32 "LCD-Fernseher mit einer Vielzahl lokaler und internationaler Programme

Flughafentransfer vom Flughafen Suvarnabhumi oder Don Muang

Ergebnis 4.9 /5 Ausgezeichnet Beyogen auf 5 Bewertungen Bewertung 5 Ausgezeichnet 0 Sehr gut 0 Durchschnittlich 0 Arm 0 Schrecklich Mii Hotel Srinakarin , würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. ÜBERPRÜFUNG FÜR Mii Hotel Srinakarin SIEHE ALLE BEWERTUNGEN Wenn Sie ein Gast bei, würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. 🇺🇸 Matthew Balaban Angekommen um 24/07/2021 5.0 Suite Positiv Kompfort

Design

Stil

Sauberkeit

Beleuchtung

Ruhig Negative Viel Plastikverbrauch Ich habe meine ASQ-Erfahrung im Mii Hotel geliebt. Das Design und der Stil der Zimmer sind einfach, funktional, ästhetisch ansprechend und aufgeräumt. Das Personal war freundlich und sehr hilfsbereit. Das WLAN hat super funktioniert. Es wäre schön, wenn sie Essen auf Tellern liefern würden, die gewaschen und wiederverwendet werden könnten, obwohl ich am Anfang nach Besteck gefragt habe, damit ich die Plastikutensilien vermeiden konnte und sie mich problemlos damit beliefern konnten. Ich habe mein eigenes Waschpulver mitgebracht, um die Wäsche in der bereitgestellten Waschschüssel zu waschen. Ich kann das Mii Hotel wärmstens empfehlen und würde auf jeden Fall wiederkommen, wenn ich wieder unter Quarantäne müsste. 🇹🇼 LINYUWEI Angekommen um 17/07/2021 5.0 Standard Room Das Essen ist köstlich, Sie können thailändisches Essen und westliches Essen wählen, das WLAN-Signal ist gut und die Geschwindigkeit 20 ~ 25 Mbit / s Treffen OK Netflix OK Olympische Spiele OK 🇹🇳 Yasmina ouerghemmi Angekommen um 05/07/2021 4.8 Suite Positiv Tolles Zimmer und Essen und Service. Personal sehr hilfsbereit Ich kann dieses Asq Hotel nur wärmstens empfehlen. Das Zimmer ist unglaublich. Bequemes Bett, schöne Aussicht, Balkon ausreichend groß. Sooo viele Auswahl an Essen. Und das Personal immer hilfsbereit 🇦🇹 Josef Blümlinger Angekommen um 09/05/2021 4.8 Balcony Room Positiv Sehr hilfsbereites und freundliches Personal

Schönes Zimmer

Sehr gutes Essen Freundliches und hilfsbereites Personal organisierte sogar innerhalb eines Tages ein Stromversorgungskabel für mein Notebook. Ich und meine Frau haben das Essen genossen, kommen warm und immer pünktlich. Genug Trinkwasser. Das Zimmer ist sauber, das Bad ist schön, das Bett ist groß mit einer guten Matratze. Der Balkon ist groß genug mit 2 Stühlen und einem kleinen Tisch und kann jederzeit benutzt werden. 🇬🇧 Will Boxall Angekommen um 22/04/2021 4.8 Suite Positiv Das Essen war ausgezeichnet - viel Auswahl

Das Zimmer war einfach, aber geräumig

Schönes Badezimmer mit separater Dusche und Badewanne Negative Das Internet verlangsamte sich abends und wurde gelegentlich für kurze Zeit unterbrochen Derzeit am 9. Tag meines ASQ und insgesamt bin ich wirklich froh, dass ich mich für das Mii Hotel entschieden habe. Ich habe 53.000 Baht für 14 Tage in einem Suite-Zimmer bezahlt und nachdem ich mit anderen Leuten gesprochen habe, die derzeit ebenfalls bei ASQ sind, denke ich, dass das Mii Hotel eine sehr gute Wahl für seine Preisklasse ist. Ich habe mit anderen Leuten gesprochen, die deutlich mehr für ihren ASQ bezahlt haben und für dieses zusätzliche Geld nicht viel mehr zu haben scheinen. Das Zimmer ist einfach, aber sauber und komfortabel. Es gibt ein schönes Badezimmer mit separater Dusche und Badewanne sowie einen schönen kleinen Balkon mit Blick auf die Straße vor dem Hotel. Es ist keine große Aussicht, aber um ehrlich zu sein, ist es schön, einfach nur zu sitzen und den Leuten unten zuzusehen, wie sie ihren Tag verbringen, während sie Ihr Mittagessen essen. Das Zimmer ist mit einem Kühlschrank, einem Safe und einem Fernseher ausgestattet. Obwohl viele Kanäle verfügbar sind, gibt es nicht viel Englisch (ich komme aus Großbritannien). Ich würde daher empfehlen, ein HDMI-Kabel mitzubringen, um es an Ihren Laptop anzuschließen Sie möchten Netflix usw. sehen. Der Hauptgrund, warum ich mich für das Mii Hotel entschieden habe, war, dass ich gute Dinge über das Essen gehört habe und nicht enttäuscht wurde. Es gibt eine große Speisekarte (60 Auswahlmöglichkeiten zum Mittag- und Abendessen und 20 zum Frühstück) mit einer Auswahl an asiatischen und westlichen Gerichten. Alles, was ich probiert habe, war sehr lecker und kam heiß und frisch zubereitet in mein Zimmer. Sie erhalten auch Wasser, Tee und Kaffee auf dem Zimmer. Für alles andere gibt es einen Online-Service (Messaging-App), mit dem Sie bei 7-Eleven bestellen können. Sie haben auch ein separates Zimmerservice-Menü, wenn Sie immer noch hungrig sind, aber ich habe überhaupt nicht bestellt, da ich mit dem von ihnen bereitgestellten ASQ-Menü zufrieden war. Das einzige kleine Problem, das ich hatte, war das WLAN, das abends langsamer wurde und gelegentlich für kurze Zeit komplett ausfiel. Dies kam jedoch nicht sehr oft vor, so dass ich das Mii Hotel insgesamt immer noch wärmstens empfehlen würde.

