Еда была отличной - большой выбор

Номер был простым, но просторным

Хорошая ванная комната с отдельным душем и ванной.

Интернет, как правило, замедляется по вечерам и в некоторых случаях отключается на короткие периоды времени.

Сейчас на 9-м дне моего ASQ, и в целом я очень рад, что выбрал Mii Hotel. Я заплатил 53000 бат за 14 дней в номере люкс и, поговорив с другими людьми, которые в настоящее время также находятся в ASQ, я считаю, что Mii Hotel - очень хороший выбор для своего ценового диапазона. Я разговаривал с другими людьми, которые заплатили значительно больше за свои ASQ и, кажется, не получили намного больше за эти дополнительные деньги.

Номер простой, но чистый и удобный. Есть красивая ванная комната с отдельным душем и ванной, а также красивый небольшой балкон с видом на дорогу перед отелем. Это не очень красивый вид, но, честно говоря, приятно просто сидеть и смотреть, как люди внизу проводят свой день во время обеда. В номере есть холодильник, сейф и телевизор, и, хотя есть много доступных каналов, на английском не так много (я из Великобритании), поэтому я бы порекомендовал взять с собой кабель HDMI для подключения к вашему ноутбуку, если вы хотите смотреть Netflix и т. д.

Основная причина, по которой я выбрал отель Mii, заключалась в том, что я слышал хорошие отзывы о еде и не был разочарован. Есть большое меню (60 вариантов на обед и ужин и 20 на завтрак), включающее в себя ряд азиатских и западных блюд, и все, что я пробовал, было очень вкусным и прибыло в мою комнату горячим и свежеприготовленным. Вы также получаете воду, чай и кофе в номер. Для всего остального есть служба Line (приложение для обмена сообщениями), которая позволяет вам заказывать вещи в 7-Eleven. У них также есть отдельное меню обслуживания номеров, если вы все еще голодны, но я вообще не заказывал из него, так как был доволен предложенным ими меню ASQ.

Единственная небольшая проблема, которая у меня была, была с Wi-Fi, который, как правило, замедлялся по вечерам и в некоторых случаях полностью отключался на короткие периоды времени. Однако это происходило не очень часто, поэтому я все же настоятельно рекомендую Mii Hotel.