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Хит продаж в Бангне! Отель Mii Srinakarin расположен в 4,3 км от Бангкокского международного торгово-выставочного центра BITEC в городе Бангна. К услугам гостей ресторан, бар и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Гости могут посетить ресторан на территории. На территории обустроена бесплатная частная парковка.
В каждом номере этого отеля есть кондиционер и телевизор с плоским экраном. Из некоторых номеров открывается вид на бассейн, сад или город. В номерах есть собственная ванная комната.
В отеле работает круглосуточная стойка регистрации.
Торговый центр Mega Bangna находится в 6 км от отеля Mii Srinakarin, а площадь Сикон - в 550 м. Расстояние от отеля Mii Srinakarin до ближайшего аэропорта Суварнабхуми составляет 18 км.
3 Srinakarin Road, Soi Suphaphong 3 Yaek 5-2, Nong Bon, Prawet, Bangkok, 10250 Bangna, Thailand