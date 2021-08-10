BANGKOK TEST & GO

Mii Hotel Srinakarin - AQ / ASQ

Bangkok
8.3
оценка с
379
Обновление February 9, 2022
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БЫСТРЫЙ ОТВЕТ
5 ОТЗЫВЫ
Всего AQ гостиничных номеров 70 Спальни
Партнерская больница Synphaet Hospital Theparak Branch

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Mii Hotel Srinakarin в приоритетном порядке, и Mii Hotel Srinakarin будет получать оплату напрямую от вас.

Хит продаж в Бангне! Отель Mii Srinakarin расположен в 4,3 км от Бангкокского международного торгово-выставочного центра BITEC в городе Бангна. К услугам гостей ресторан, бар и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Гости могут посетить ресторан на территории. На территории обустроена бесплатная частная парковка.

В каждом номере этого отеля есть кондиционер и телевизор с плоским экраном. Из некоторых номеров открывается вид на бассейн, сад или город. В номерах есть собственная ванная комната.

В отеле работает круглосуточная стойка регистрации.

Торговый центр Mega Bangna находится в 6 км от отеля Mii Srinakarin, а площадь Сикон - в 550 м. Расстояние от отеля Mii Srinakarin до ближайшего аэропорта Суварнабхуми составляет 18 км.

Удобства / Особенности

  • Медсестра в режиме ожидания 24 часа
  • Тесты ОТ-ПЦР на Covid-19 на 0,6-й и 12-й день
  • Бесплатная первичная оценка состояния здоровья с помощью видеозвонка
  • Ежедневное 3-х разовое питание по выбранному комплексному меню
  • Высокоскоростной интернет Wi-Fi
  • 32-дюймовый ЖК-телевизор с широким выбором местных и международных программ.
  • Трансфер из аэропорта Суварнабхуми или Дон Муанг.
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Счет
4.9/5
Отлично
На основе 5 отзывы
Рейтинг
Отлично
5
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Mii Hotel Srinakarin , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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🇺🇸Matthew Balaban

Проверено на 10/08/2021
Прибыл 24/07/2021
5.0 Suite
Положительные     
  • Комфорт
  • Дизайн
  • Стиль
  • Чистота
  • Освещение
  • Тихий
Отрицательные
  • Много пластика

Мне понравился мой опыт ASQ в отеле Mii. Дизайн и стиль номеров простой, функциональный, эстетичный и лаконичный. Персонал был дружелюбным и очень услужливым. Wi-Fi работал отлично. Было бы неплохо, если бы они доставляли еду на тарелках, которые можно было бы мыть и использовать повторно, хотя вначале я просил столовое серебро, чтобы я мог избежать пластиковой посуды, и у них не было проблем с ее снабжением. Я принесла свой стиральный порошок, чтобы стирать белье в предоставленной ими чаше для стирки. Я очень рекомендую Mii Hotel и обязательно вернусь, если мне придется снова попасть в карантин.

🇹🇼LINYUWEI

Проверено на 02/08/2021
Прибыл 17/07/2021
5.0 Standard Room

еда вкусная, вы можете выбрать тайскую и западную еду, сигнал Wi-Fi хороший, скорость 20 ~ 25 Мбит / с соответствует ОК Netflix ОК Олимпийские игры ОК

🇹🇳Yasmina ouerghemmi

Проверено на 19/07/2021
Прибыл 05/07/2021
4.8 Suite
Положительные     
  • Прекрасный номер, еда и обслуживание. Персонал очень услужливый

Настоятельно рекомендую этот отель asq. Комната потрясающая. Удобная кровать, красивый вид, достаточно большой балкон. Ооочень много вариантов еды. И персонал всегда услужливый

🇦🇹Josef Blümlinger

Проверено на 12/05/2021
Прибыл 09/05/2021
4.8 Balcony Room
Положительные     
  • Очень внимательный и дружелюбный персонал
  • Хорошая комната
  • Очень хорошая еда

Дружелюбный и внимательный персонал, даже за один день организовал проводку питания для моего ноутбука. Я и моя жена наслаждались едой, приходили всегда тепло и вовремя. Достаточно питьевой воды. Номер чистый, ванная хорошая, кровать большая с хорошим матрасом. Балкон достаточно большой, с 2 стульями и небольшим столом, которым можно пользоваться каждый раз.

🇬🇧Will Boxall

Проверено на 01/05/2021
Прибыл 22/04/2021
4.8 Suite
Положительные     
  • Еда была отличной - большой выбор
  • Номер был простым, но просторным
  • Хорошая ванная комната с отдельным душем и ванной.
Отрицательные
  • Интернет, как правило, замедляется по вечерам и в некоторых случаях отключается на короткие периоды времени.

Сейчас на 9-м дне моего ASQ, и в целом я очень рад, что выбрал Mii Hotel. Я заплатил 53000 бат за 14 дней в номере люкс и, поговорив с другими людьми, которые в настоящее время также находятся в ASQ, я считаю, что Mii Hotel - очень хороший выбор для своего ценового диапазона. Я разговаривал с другими людьми, которые заплатили значительно больше за свои ASQ и, кажется, не получили намного больше за эти дополнительные деньги.

Номер простой, но чистый и удобный. Есть красивая ванная комната с отдельным душем и ванной, а также красивый небольшой балкон с видом на дорогу перед отелем. Это не очень красивый вид, но, честно говоря, приятно просто сидеть и смотреть, как люди внизу проводят свой день во время обеда. В номере есть холодильник, сейф и телевизор, и, хотя есть много доступных каналов, на английском не так много (я из Великобритании), поэтому я бы порекомендовал взять с собой кабель HDMI для подключения к вашему ноутбуку, если вы хотите смотреть Netflix и т. д.

Основная причина, по которой я выбрал отель Mii, заключалась в том, что я слышал хорошие отзывы о еде и не был разочарован. Есть большое меню (60 вариантов на обед и ужин и 20 на завтрак), включающее в себя ряд азиатских и западных блюд, и все, что я пробовал, было очень вкусным и прибыло в мою комнату горячим и свежеприготовленным. Вы также получаете воду, чай и кофе в номер. Для всего остального есть служба Line (приложение для обмена сообщениями), которая позволяет вам заказывать вещи в 7-Eleven. У них также есть отдельное меню обслуживания номеров, если вы все еще голодны, но я вообще не заказывал из него, так как был доволен предложенным ими меню ASQ.

Единственная небольшая проблема, которая у меня была, была с Wi-Fi, который, как правило, замедлялся по вечерам и в некоторых случаях полностью отключался на короткие периоды времени. Однако это происходило не очень часто, поэтому я все же настоятельно рекомендую Mii Hotel.

Hotel Offer Brochure

Изображения меню еды

Адрес / Карта

3 Srinakarin Road, Soi Suphaphong 3 Yaek 5-2, Nong Bon, Prawet, Bangkok, 10250 Bangna, Thailand

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