หนึ่งในสินค้าขายดีของเราในบางนา! Mii Hotel Srinakarin ตั้งอยู่ห่างจากศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคในเขตบางนา 4.4 กม. มีห้องอาหารบาร์และอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรีทั่วบริเวณ ผู้เข้าพักสามารถอิ่มอร่อยได้ที่ห้องอาหารในสถานที่ มีที่จอดรถส่วนตัวฟรีในสถานที่ ห้องพักทุกห้องมีเครื่องปรับอากาศโทรทัศน์จอแบน บางห้องมีวิวสระว่ายน้ำสวนหรือเมือง ห้องพักมีห้องน้ำส่วนตัว มีแผนกต้อนรับเปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมงในสถานที่ ศูนย์การค้าเมกะบางนาอยู่ห่างจาก Mii Hotel Srinakarin เป็นระยะทาง 6 กม. ในขณะที่ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์อยู่ห่างจากที่พักเป็นระยะทาง 500 ม. สนามบินที่ใกล้ที่สุดคือสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งอยู่ห่างจาก Mii Hotel Srinakarin เป็นระยะทาง 18 กม.

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ ให้การพยาบาลตลอด 24 ชม

RT-PCR ตรวจโควิด-19 ในวันที่ 0.6 และวันที่ 12

การประเมินสุขภาพเบื้องต้นฟรีผ่านวิดีโอคอล

อาหาร 3 มื้อทุกวันจากเมนูชุดที่เลือก

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง Wi-Fi

ทีวีจอแอลซีดี 32 นิ้วพร้อมรายการมากมายทั้งในและต่างประเทศ

รถรับส่งสนามบินจากสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมือง

🇺🇸 Matthew Balaban มาถึงเมื่อ 24/07/2021 5.0 Suite แง่บวก ความสบายใจ

เงียบ เชิงลบ ใช้พลาสติกกันเยอะ ฉันชอบประสบการณ์ ASQ ของฉันที่ Mii Hotel การออกแบบและสไตล์ของห้องนั้นเรียบง่าย มีประโยชน์ใช้สอย มีความสวยงามและไม่รก พนักงานเป็นกันเองและช่วยเหลือดีมาก ไวไฟใช้งานได้ดี คงจะดีถ้าพวกเขาส่งอาหารบนจานที่สามารถล้างและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แม้ว่าฉันจะขอเครื่องเงินในตอนแรกเพื่อที่ฉันจะได้หลีกเลี่ยงภาชนะพลาสติกและพวกเขาไม่มีปัญหาในการจัดหาสิ่งนั้นให้ฉัน ฉันนำผงซักผ้ามาซักเสื้อผ้าในชามซักผ้าที่พวกเขาจัดไว้ให้ ฉันขอแนะนำ Mii Hotel เป็นอย่างยิ่งและจะกลับมาอีกแน่นอนถ้าฉันต้องกักกันอีกครั้ง 🇹🇼 LINYUWEI มาถึงเมื่อ 17/07/2021 5.0 Standard Room อาหารอร่อยคุณสามารถเลือกอาหารไทยและอาหารตะวันตกสัญญาณ wifi ดีและความเร็ว 20 ~ 25mbps ตกลง Netflix ตกลงโอลิมปิกเกมส์ตกลง 🇹🇳 Yasmina ouerghemmi มาถึงเมื่อ 05/07/2021 4.8 Suite แง่บวก ห้องพักและอาหารและบริการที่น่าตื่นตาตื่นใจ พนักงานช่วยเหลือดีมาก ขอแนะนำโรงแรม asq แห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง ห้องพักน่าทึ่ง เตียงนอนสบาย วิวสวย ระเบียงใหญ่พอสมควร อาหารให้เลือกมากมาย และพนักงานก็ช่วยเหลือดีเสมอ 🇦🇹 Josef Blümlinger มาถึงเมื่อ 09/05/2021 4.8 Balcony Room แง่บวก พนักงานช่วยเหลือดีและเป็นมิตร

อาหารอร่อยมาก พนักงานที่เป็นมิตรและช่วยเหลือดีได้จัดสายไฟสำหรับโน้ตบุ๊กของฉันภายในวันเดียว ฉันและภรรยามีความสุขกับอาหารอบอุ่นและตรงเวลาเสมอ ดื่มน้ำให้เพียงพอ ห้องพักสะอาดห้องน้ำดีเตียงใหญ่พร้อมที่นอนอย่างดี ระเบียงมีขนาดใหญ่พอพร้อมเก้าอี้ 2 ตัวและโต๊ะขนาดเล็กและคุณสามารถใช้งานได้ทุกครั้ง 🇬🇧 Will Boxall มาถึงเมื่อ 22/04/2021 4.8 Suite แง่บวก อาหารยอดเยี่ยม - มีให้เลือกมากมาย

ห้องน้ำสวยพร้อมฝักบัวและอ่างอาบน้ำแยกกัน เชิงลบ อินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มที่จะช้าลงในตอนเย็นและในบางครั้งก็ถูกตัดออกในช่วงเวลาสั้น ๆ ขณะนี้ในวันที่ 9 ของ ASQ ของฉันและโดยรวมแล้วฉันดีใจมากที่ได้เลือก Mii Hotel ฉันจ่ายเงิน 53,000 บาทเป็นเวลา 14 วันในห้องสวีทและได้พูดคุยกับคนอื่น ๆ ที่กำลังอยู่ใน ASQ เช่นกันฉันคิดว่า Mii Hotel เป็นตัวเลือกที่ดีมากสำหรับช่วงราคานี้ ฉันได้พูดคุยกับคนอื่น ๆ ที่จ่ายเงินมากขึ้นสำหรับ ASQ ของพวกเขาและดูเหมือนจะไม่ได้รับเงินเพิ่มมากนักสำหรับเงินพิเศษนั้น ห้องพักเรียบง่าย แต่สะอาดและสะดวกสบาย มีห้องน้ำที่สวยงามพร้อมฝักบัวและอ่างอาบน้ำแยกเป็นสัดส่วนรวมทั้งระเบียงเล็ก ๆ ที่สวยงามซึ่งสามารถมองเห็นถนนหน้าโรงแรม มันไม่ได้มีมุมมองมากนัก แต่บอกตามตรงว่ามันดีที่ได้นั่งดูผู้คนด้านล่างไปมาระหว่างวันในขณะที่ทานอาหารกลางวันของคุณ ภายในห้องมีตู้เย็นตู้เซฟและทีวีแม้ว่าจะมีช่องรายการมากมาย แต่ก็มีภาษาอังกฤษไม่มากนัก (ฉันมาจากสหราชอาณาจักร) ดังนั้นฉันขอแนะนำให้นำสาย HDMI มาเสียบกับแล็ปท็อปของคุณหาก คุณต้องการดู Netflix เป็นต้น เหตุผลหลักที่ฉันเลือก Mii Hotel ก็เพราะว่าฉันได้ยินสิ่งดีๆเกี่ยวกับอาหารและฉันก็ไม่ผิดหวัง มีเมนูใหญ่ (60 ตัวเลือกสำหรับมื้อกลางวันและมื้อค่ำและ 20 สำหรับอาหารเช้า) ซึ่งประกอบด้วยอาหารเอเชียและอาหารตะวันตกหลากหลายรายการและทุกอย่างที่ฉันลองอร่อยมากและมาถึงห้องของฉันร้อนและทำสดใหม่ คุณยังได้รับน้ำชาและกาแฟในห้องพัก อย่างอื่นมีบริการทาง Line (แอพส่งข้อความ) ที่ให้คุณสั่งของจาก 7-Eleven ได้ นอกจากนี้ยังมีเมนูรูมเซอร์วิสแยกต่างหากหากคุณยังหิว แต่ฉันไม่ได้สั่งจากที่นี่เลยเพราะฉันพอใจกับเมนู ASQ ที่มีให้ ปัญหาเล็ก ๆ อย่างเดียวที่ฉันมีคือ wifi ซึ่งมีแนวโน้มที่จะช้าลงในตอนเย็นและบางครั้งก็ถูกตัดออกไปอย่างสมบูรณ์ในช่วงเวลาสั้น ๆ อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักดังนั้นโดยรวมแล้วฉันยังคงแนะนำ Mii Hotel เป็นอย่างยิ่ง

