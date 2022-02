Total AQ chambres d'hôtel 400 Chambres Hôpital partenaire Synphet Srinakarin Hospital

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Hôtel Maple de manière prioritaire, et Hôtel Maple percevra directement le paiement de votre part.

Le Maple Hotel est idéalement situé à moins de 18 minutes en voiture de l'aéroport de Suvarnabhumi. L'hôtel propose d'élégantes chambres climatisées dotées d'une connexion Wi-Fi gratuite. Vous pourrez vous détendre avec un service de massage ou vous détendre au bord de la piscine extérieure. Pendant votre séjour, vous pourrez également rester actif au centre de remise en forme. L'hôtel se trouve à 10 minutes en voiture du grand magasin Paradise Park et du grand magasin Central Bangna. Il se trouve à 15 minutes en voiture du centre de conventions Bitec Bangna et du centre commercial IKEA Furniture. Décorée avec un mobilier contemporain, chaque chambre du Maple Hotel dispose d'une télévision par satellite à écran plat de 107 cm, d'un coffre-fort et d'un réfrigérateur rempli d'un minibar. La salle de bains privative est pourvue d'un peignoir, d'un sèche-cheveux et d'articles de toilette gratuits. Le personnel de la réception ouverte 24h / 24 propose des services de blanchisserie, de bagagerie et de change. L'hôtel est équipé de salles de réunion, d'un centre d'affaires et d'un parking privé gratuit. Une navette aéroport peut être organisée moyennant des frais supplémentaires. Le restaurant Maple sert une grande variété de plats internationaux. Vous pourrez déguster une sélection raffinée de boissons au bar. Un service d'étage est disponible sur demande.

Commodités / caractéristiques 2 fois le test de dépistage par PCR COVID-19 effectué sur la propriété

Transfert du service d'ambulance d'urgence 24 heures sur 24 de l'hôtel à l'hôpital

24 heures d'infirmière autorisée en attente

3 repas par jour (menu fixe)

Service de limousine de l'aéroport de Suvarnabhumi ou de l'aéroport de Don Mueang à l'hôtel

Internet haut débit gratuit

15% de réduction pour le menu à la carte

20% de réduction pour la lessive

