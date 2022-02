Eten was uitstekend - veel keuze

Kamer was eenvoudig maar ruim

Nette badkamer met aparte douche en ligbad

Internet had de neiging om 's avonds langzamer te worden en bij een handvol gelegenheden werd het voor korte tijd uitgeschakeld

Momenteel op dag 9 van mijn ASQ en over het algemeen ben ik erg blij dat ik Mii Hotel heb gekozen. Ik heb 14 dagen 53.000 baht betaald in een suite en nadat ik met andere mensen heb gesproken die momenteel ook in ASQ zitten, denk ik dat Mii Hotel een zeer goede keuze is vanwege zijn prijsklasse. Ik heb met andere mensen gesproken die aanzienlijk meer hebben betaald voor hun ASQ en niet veel meer lijken te hebben voor dat extra geld.

De kamer is eenvoudig maar schoon en comfortabel. Er is een mooie badkamer met aparte douche en bad en een leuk klein balkon dat uitkijkt over de weg voor het hotel. Het is niet echt een uitzicht, maar om eerlijk te zijn is het leuk om gewoon te zitten en te kijken naar de mensen beneden die hun dag doorbrengen tijdens het eten van je lunch. De kamer is uitgerust met een koelkast, een kluisje en een tv, en hoewel er veel kanalen beschikbaar zijn, was er niet veel in het Engels (ik kom uit het VK), dus ik zou aanraden om een HDMI-kabel mee te nemen om op je laptop aan te sluiten als je wilt Netflix etc. kijken

De belangrijkste reden waarom ik voor Mii Hotel koos, was omdat ik goede dingen over het eten hoorde en niet teleurgesteld was. Er is een groot menu (60 keuzes voor lunch en diner en 20 voor ontbijt) met een scala aan Aziatische en westerse gerechten en alles wat ik probeerde was erg lekker en kwam warm en vers op mijn kamer aan. Je krijgt ook water, thee en koffie op de kamer. Voor al het andere is er een service on Line (berichten-app) waarmee je dingen kunt bestellen bij 7-Eleven. Ze hebben ook een apart roomservicemenu als je nog steeds honger hebt, maar ik heb er helemaal niets van besteld omdat ik blij was met het ASQ-menu dat ze gaven.

Het enige kleine probleem dat ik had, was met de wifi, die 's avonds de neiging had langzamer te worden en een paar keer gedurende korte tijd volledig werd uitgeschakeld. Dit gebeurde echter niet vaak, dus ik zou Mii Hotel over het algemeen ten zeerste aanbevelen.