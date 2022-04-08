PHUKET TEST & GO

普吉岛拉古纳假日俱乐部度假酒店 - Phuket Test & Go Hotel

Phuket
8.2
通过
889条评论进行评分
更新于 April 8, 2022
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地址/地图

61 Moo 4 Srisoonthorn Road,Cherngtalay, Thalang, Bang Thao, Phuket, Thailand, 83110

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