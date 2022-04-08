PHUKET TEST & GO

Лагуна Холидей Клуб Пхукет Резорт - Phuket Test & Go Hotel

Phuket
8.2
оценка с
889
Обновление April 8, 2022
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Курортный отель Laguna Holiday Club Phuket Resort с видом на лагуны и ухоженное поле для гольфа является прекрасным местом для знакомства с Пхукетом с семьей. В больших люксах есть кухня и балкон с видом на лагуну, фарватер или бассейн. Поездки, которые понравятся всей семье, включают остров Пхи-Пхи, катание на слонах, рафтинг, рыбную ловлю, катание на лошадях и сафари-тур по бездорожью на квадроциклах. Ресторан на территории курортного отеля Laguna Holiday Club Phuket стремится делать гораздо больше, чем просто предлагать невероятные блюда местной кухни, что уже делается. После ошеломляющего успеха ресторана Seedlings в Центральном Вьетнаме, Laguna Holiday Club Phuket Resort стал вторым рестораном, который стал уникальной платформой для социальной ответственности и отдачи обществу. Гости ресторана, конечно же, отведают настоящие фирменные блюда Пхукета, которые являются изюминкой меню. Если вы ищете что-то особенное и уникальное, остановитесь на курорте Laguna Holiday Club Phuket Resort.

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Адрес / Карта

61 Moo 4 Srisoonthorn Road,Cherngtalay, Thalang, Bang Thao, Phuket, Thailand, 83110

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