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渔人港城市度假村 - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
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更新于 February 9, 2022
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2/21 Siriraj Road, Kathu, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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