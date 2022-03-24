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上午苏林广场 - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.9
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更新于 March 24, 2022
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AM Surin Place 位于迷人的苏林区，在普吉岛浪漫、海滩和餐厅中心享有制高点。这家 3 星级酒店距离热闹的城市 18.9 公里，地理位置优越，可方便前往市内最大的景点。酒店位置便利，可轻松前往城市的必游景点。在这家普吉岛酒店享受丰富的无与伦比的服务和设施。酒店的主要特色包括所有客房内的免费无线网络连接、每日客房清洁服务、出租车服务、无障碍通道、24 小时前台。酒店住宿经过精心布置，以提供最高程度的舒适和便利。在部分客房内，客人可以找到液晶电视/等离子屏幕、床单、镜子、毛巾、互联网接入 - 无线。酒店提供一流的设施，包括高尔夫球场（3 公里以内）、室外游泳池、潜水、钓鱼、按摩，让您在城市充满活力的一天后放松身心。一流的设施和优越的地理位置使 AM Surin Place 酒店成为您在普吉岛享受逗留的完美基地。

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地址/地图

51/8 Moo 3, Surin Beach Soi 6, Tambol Choeng Thale, Surin, Phuket, Thailand, 83110

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