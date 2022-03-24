AM Surin Place - Phuket Sandbox Hotel

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AM Surin Place расположен в прекрасном районе Сурин, в центре романтики, пляжей и ресторанов Пхукета. Этот 3-звездочный отель удобно расположен в 18,9 км от оживленных улиц города и обеспечивает доступ к крупнейшим достопримечательностям города. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Лучшие услуги отеля включают бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, услуги такси, доступ для кресел-каталок, круглосуточная стойка регистрации. Номера в отелях были тщательно обставлены с учетом высочайшего уровня комфорта и удобства. В некоторых номерах есть телевизор с плоским экраном, постельное белье, зеркало, полотенца, беспроводной интернет. Отель предлагает фантастические удобства, в том числе поле для гольфа (в пределах 3 км), открытый бассейн, дайвинг, рыбалку и массаж, которые помогут вам расслабиться после насыщенного событиями дня в городе. AM Surin Place идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.