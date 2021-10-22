AQ酒店客房总数 36 卧室
伙伴医院 Samitivej Hospital
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房间数
All of the following packages include the required tests, and transport.
最大值 1 Adult, 1 Child, 1 Infant
经典客房 50m²
特征
- 浴缸
- 家庭套房
- 国际频道
- 互联网-无线上网
- 微波
- Netflix公司
- 小额存款
- 素食餐
- 瑜伽垫
最大值 1 Adult, 1 Child, 1 Infant
豪华房 53m²
特征
- 浴缸
- 家庭套房
- 国际频道
- 互联网-无线上网
- 微波
- Netflix公司
- 小额存款
- 素食餐
- 瑜伽垫
最大值 1 Adult, 1 Child, 1 Infant
角房 63m²
特征
- 浴缸
- 家庭套房
- 国际频道
- 互联网-无线上网
- 微波
- Netflix公司
- 小额存款
- 素食餐
- 瑜伽垫
最大值 1 Adult, 1 Child, 1 Infant
套房 79m²
฿10,300 - 1 Day Test & Go
特征
- 浴缸
- 家庭套房
- 国际频道
- 互联网-无线上网
- 微波
- Netflix公司
- 小额存款
- 素食餐
- 工作空间
- 瑜伽垫
Maduzi酒店位于素坤逸（Sukhumvit）的中心地带，距离阿索克轻轨站（Asoke Skytrain Station）和素坤逸地铁站（Sukhumvit MRT Train Station）只有5分钟的步行路程。这家精品酒店提供带浓缩咖啡机，漩涡浴缸和免费无线网络连接的现代化住宿。客人可以在酒吧享用免费的茶/咖啡和鸡尾酒。
宽敞的客房配有坐姿床垫，可欣赏城市风景。其他舒适设施包括步入式衣橱和42英寸平面电视。设有带真皮阅读椅的工作区。
该酒店距离诗丽吉皇后会议中心和曼谷的主要商业和购物区有半英里。素万那普机场（Suvarnabhumi Airport）距离酒店有30分钟车程。可应要求提供机场班车服务。
Maduzi Hotel的餐厅供应普罗旺斯地区的法国美食。日落时，私人酒吧提供精选的葡萄酒，香槟，威士忌和鸡尾酒。
便利设施/功能
- 抵达当天免费机场接机服务（素万那普机场或廊曼机场）
- COVID-19测试（如果结果为阳性，您将被转移到Samitivej医院）
- 酒店提供24小时护理服务（如果需要进行其他调查，则可能需要支付额外费用）
- 额外的24小时餐饮服务可享受20％的折扣，洗衣服务可享受50％的折扣
- 高速上网免费Wifi
- 每个房间都有独立淋浴的室内按摩浴缸
如果您是马杜兹酒店
的客人，那么如果您留下详细的评论，那么酒店以及我们的观众将非常感激。
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5.0 Corner Rooms
正数
负面的
- Very good food and service
- Only one time a day 30 minutes outside
The 7 days at Maduzi were not so bad. We had a very big room so we could walk around a littlr.
We also had a hometrainer for some exercise.
3.6 Corner Rooms
正数
负面的
- Fast Wifi
- Entertainment system
- Noisy room if you choose to select suit room with facing main road
- Same Set of food if you decide to revisit.
- No washing machine for the same price range with other hotel
Overall I am happy with this hotel but few things to mention as above, Food will be the same for whoever decides to revisit.
If the hotel could provide more list of food to choose.
5.0 Suites
正数
负面的
- 非常适合我的食物偏好的纯素食物（无蘑菇）
- 可应要求从接待处订购杏仁奶咖啡（70 泰铢）
- 大（大）房间
- 到处都有充足的自然光
- 安静的
- 大浴缸（我最喜欢的部分）
- 划船机
- 良好的不显眼的空调（即不直接面对床或浴缸等）
- 抵达前一天取消（通过 Agoda 预订）
- 漂亮的床单/大床
- 一切都干净，包装好，易于理解
- 直到第 13 天才可以洗衣（如果您想洗小东西或熟食，我们会提供洗衣粉和洗洁精）
很棒的住宿经历。我特意预订了曼谷的住宿，因为它是最实惠的选择，不幸的是，国内旅行受到严重限制，并且可能在可预见的未来。我建议您在旅行前检查一下并相应地预订 ASQ，知道您可能会被限制在您隔离的地区不确定的时间。话虽如此，套房是一个梦想。宽敞，充满自然光，设有一个巨大的浴缸。浴缸特别令人愉快，因为它们在我浏览的 ASQ 物业中非常罕见。套房（M02）由入口通道组成，右侧是办公空间，然后通向带有大床和面向城市的窗户的主房间，然后在左侧房间环绕到壁橱区域和洗手间。它实际上比我在看图片时预期的要大得多，几乎每一面墙都是一扇窗户，黑色的窗帘可以关闭或打开。当你第一次进入房间时，门厅的柜台上有一张单子，上面写着你在隔离期间收到的所有餐点（他们提前寄给我检查（素食），我提到我没有吃蘑菇他们为我重新设计了菜单）以及您在入住期间将使用的温度检查应用程序的二维码。您每天在上午 9 点和下午 4 点自己检查自己的体温两次，然后将它们登录到应用程序中。对我来说非常简单和不引人注目。您会收到 3 次 COVID PCR 测试，第一天一次，大约 2-3 天后一次，以及退房前 2 天一次。关于食物，非常非常好。没想到是这样。我实际上并没有很高的期望，但从第一天开始，一切都很好，而且很健康（我没有注意到任何味精或过于强烈的调味料，尽管如果我有的话，我确信前台会做出修改，非常乐于助人和友善的员工）。我还想喝咖啡，厨房应要求买了杏仁奶，这样我就可以点早餐拿铁咖啡（每杯 70 泰铢）。总而言之，我有一个非常愉快的住宿！非常喜欢马杜兹的人们，我每天都会像普通酒店一样住在那里！
4.7 Deluxe Room
正数
负面的
- 舒适的床、大窗户、按摩浴缸和瑜伽、锻炼等的空间。工作人员随时准备满足出现的任何需求。他们太棒了！
- 食物很美味，但份量较小。除了被擦拭之外，根本没有外面的时间。我以为我会有指定的时间在外面度过，但这从未发生过。
我特意选择了马都子酒店，因为它看起来像一个超级舒适的房间，可以隔离14天。它没有让人失望！我要求最高级别的美景，这确实对体验产生了影响。我花了很多时间坐在皮革躺椅上欣赏城市风光。浴室很漂亮，还有无边际水疗中心/按摩浴缸。这是一家美丽的酒店，我肯定会再次住在这里！！！
4.4 Classic Rooms
正数负面的
- 没什么大不了的，我建议您带上自己的刀叉，如果您不介意塑料的话，请不要担心。不得不付钱给冰箱里的果汁加水（没什么大不了的），但猜想如果用茶咖啡和水加满水会很好。将Netfix或类似产品带到电视上。
从下飞机到从酒店退房，一切都经过专业，友好且做得很好。房间很满意。天花板到地板的窗户真是太好了。工作站，宽敞的浴室，大量便利设施。到达时的水，茶，咖啡和果汁，并且在整个11天内加满水（果汁除外）每天记录温度，第二天点餐（选择三种西式和泰式早餐）所有食物均从外面带进， 这个还行吧。工作人员很友好，无论如何都会提供帮助。强烈建议住在这里。我选择Maduzi的主要原因是房间的大小，它并不令人失望。做得好