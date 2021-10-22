Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Maduzi酒店位于素坤逸（Sukhumvit）的中心地带，距离阿索克轻轨站（Asoke Skytrain Station）和素坤逸地铁站（Sukhumvit MRT Train Station）只有5分钟的步行路程。这家精品酒店提供带浓缩咖啡机，漩涡浴缸和免费无线网络连接的现代化住宿。客人可以在酒吧享用免费的茶/咖啡和鸡尾酒。

宽敞的客房配有坐姿床垫，可欣赏城市风景。其他舒适设施包括步入式衣橱和42英寸平面电视。设有带真皮阅读椅的工作区。

该酒店距离诗丽吉皇后会议中心和曼谷的主要商业和购物区有半英里。素万那普机场（Suvarnabhumi Airport）距离酒店有30分钟车程。可应要求提供机场班车服务。

Maduzi Hotel的餐厅供应普罗旺斯地区的法国美食。日落时，私人酒吧提供精选的葡萄酒，香槟，威士忌和鸡尾酒。