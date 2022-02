วิลล่า ลีลาวดี - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

Villa Leelawadee ตั้งอยู่ในอ่าวปอ ให้บริการที่พักพร้อมเครื่องปรับอากาศและสวนหย่อม มีอินเทอร์เน็ตไร้สาย ฟรี ห้องพักมีพื้นกระเบื้อง ห้องครัวพร้อมอุปกรณ์ครบครัน เครื่องล้างจาน พื้นที่รับประทานอาหาร โทรทัศน์จอแบนพร้อมช่องรายการดาวเทียม และห้องน้ำส่วนตัวพร้อมอ่างอาบน้ำ เตาอบ เครื่องชงกาแฟ และกาต้มน้ำ วิลลามีสระว่ายน้ำกลางแจ้งตลอดทั้งปี ผู้เข้าพักยังสามารถผ่อนคลายในพื้นที่เลานจ์ส่วนกลาง ท่าเรือบางโรงอยู่ห่างจาก Villa Leelawadee เป็นระยะทาง 6 กม. สนามบินที่ใกล้ที่สุดคือสนามบินนานาชาติภูเก็ตซึ่งอยู่ห่างจากที่พัก 23 กม.

