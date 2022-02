Villa Leelawadee - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

All of the following packages include the required tests, and transport.

Villa Leelawadee ligt in Por Bay en biedt accommodatie met airconditioning en toegang tot een tuin. Er is gratis WiFi beschikbaar. De accommodaties zijn voorzien van tegelvloeren en beschikken over een volledig uitgeruste keuken met een vaatwasser, een eethoek, een flatscreen-tv met satellietzenders en een eigen badkamer met een bad. Een oven is ook beschikbaar, evenals een koffiezetapparaat en een waterkoker. De villa beschikt over een buitenzwembad dat het hele jaar door geopend is. U kunt ook ontspannen in de gemeenschappelijke loungeruimte. De Bang Rong-pier ligt op 6 km van Villa Leelawadee. De dichtstbijzijnde luchthaven is de internationale luchthaven van Phuket, op 22 km van de accommodatie.

