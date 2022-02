Villa Leelawadee - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Située à Por Bay, la Villa Leelawadee propose des hébergements dotés de la climatisation et d'un accès à un jardin. Une connexion Wi-Fi gratuite est disponible. Les logements sont pourvus de carrelage et disposent d'une cuisine entièrement équipée avec lave-vaisselle, d'un coin repas, d'une télévision par satellite à écran plat et d'une salle de bains privative avec baignoire. Un four est également disponible, ainsi qu'une machine à café et une bouilloire. La villa dispose d'une piscine extérieure ouverte toute l'année. Vous pourrez également vous détendre dans le coin salon commun. La jetée de Bang Rong se trouve à 6 km de la Villa Leelawadee. L'aéroport le plus proche est l'aéroport international de Phuket, à 23 km.

