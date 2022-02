Вилла Лилавади - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Вилла Leelawadee расположена в Пор-Бэй.К услугам гостей номера с кондиционером и выходом в сад. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В апартаментах с плиточным полом есть полностью оборудованная кухня с посудомоечной машиной, обеденная зона, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната с ванной. Также имеется духовка, кофемашина и чайник. На вилле есть круглогодичный открытый бассейн. Гости также могут отдохнуть в общем лаундже. Пирс Банг Ронг находится в 6 км от виллы Leelawadee. Расстояние до ближайшего международного аэропорта Пхукета составляет 22 км.

