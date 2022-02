Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Ashlee Heights เป็นโรงแรมแบบครบวงจรในหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย สถานที่เงียบสงบสำหรับการพักผ่อนและพักผ่อนหลังจากทำกิจกรรมมาทั้งวันในเมืองที่มีชีวิตชีวาแห่งนี้ ห้องพักแสนสบายและอบอุ่นในเฉดสีแอชสีอ่อนพร้อมพื้นหลังสีเทาอ่อนทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน ห้องเอ็กซ์คลูซีฟทั้งหมด 77 ห้อง พร้อมที่พักหลากหลาย + ระเบียงส่วนตัว ตั้งแต่ขนาดห้องกะทัดรัดไปจนถึงขนาดกว้างขวาง พร้อมอ่างอาบน้ำมีสไตล์ทุกห้อง เลานจ์แสนสบายมีไว้ให้คุณในห้องพักทุกห้องสำหรับนอนราบ คุณสมบัติการติดตั้งภายในห้องพร้อมทุกสิ่งที่คุณต้องการ ระยะทางที่สามารถเดินไปยังสถานที่ท่องเที่ยวและถูกรายล้อมไปด้วยเพื่อนบ้านที่ดีนั้นเกินพอสำหรับการพักผ่อนของคุณ และแน่นอน ความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัวของคุณยังคงเป็นข้อกังวลหลักของเรา นี่คือเหตุผลว่าทำไม Ashlee Heights จึงเป็นโรงแรมที่ไม่เหมือนใครในป่าตอง

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ บริการทำความสะอาดตามสั่ง - ทุก 2 วัน

Sun Salute - สระว่ายน้ำบนชั้นดาดฟ้าพร้อมพื้นที่ดาดฟ้าเพื่ออาบแดดและรับผิวสีแทนของคุณ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 27/4 เพื่อเชื่อมต่อและเชื่อมต่อโลก

Variety of amenities and services await for families while traveling with children

24/7 security and CCTV

