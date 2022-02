Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de The ASHLEE Heights Patong Hotel & Suites The ASHLEE Heights Patong Hotel & Suites zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Ashlee Heights is een één-op-alles hotel in Patong Beach, Phuket Thailand. Een rustige plek om te ontspannen en uit te rusten na een dag vol activiteiten in deze bruisende stad. Comfy & Cosy kamers in lichte Ash-tint met lichtgrijze achtergrond zorgen ervoor dat u zich altijd warm voelt alsof u thuis bent. Exclusieve 77 kamers in totaal met verschillende accommodatie + privébalkon van compact tot ruim kamerformaat met stijlvol bad in alle kamers. In alle kamers is een knusse lounge aanwezig om op te liggen. Installaties in de kamer zijn voorzien van alles wat u nodig heeft. Op loopafstand van de attracties en omringd zijn door goede buren zijn meer dan genoeg voor uw vakantie. En natuurlijk blijven uw comfort en privacy onze grootste zorgen.

Dit is de reden waarom Ashlee Heights absoluut een hotel is als geen ander in Patong.