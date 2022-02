Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

アシュリーハイツは、タイのプーケットのパトンビーチにある1対1のホテルです。この活気に満ちた街で一日を過ごした後は、リラックスして休憩できる静かな場所です。明るい灰色の背景を持つ明るい灰の色合いの快適で居心地の良い部屋は、家にいるようにいつも暖かく感じさせます。全室にスタイリッシュなバスタブ付きのコンパクトな部屋から広々とした部屋まで、さまざまな宿泊施設とプライベートバルコニーを備えた合計77室の高級客室。横になるためにすべての部屋にぴったりのラウンジが用意されています。室内設置は、必要なものがすべて揃っています。アトラクションまで歩いて行ける距離にあり、良い隣人に囲まれていることはあなたの休暇には十分すぎるほどです。そしてもちろん、あなたの快適さとプライバシーは私たちの最大の関心事です。 これが、アシュリーハイツが間違いなくパトンで他に類を見ないホテルである理由です。

アメニティ/機能 オンデマンドのハウスキーピング-2日ごと

サンサルート-日光浴と日焼けラインを取得するためのデッキエリア付きの屋上スイミングプール

高速インターネット27/4で接続を維持し、世界を配線します

Variety of amenities and services await for families while traveling with children

24/7 security and CCTV

