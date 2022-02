Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ รามาบุรินทร์ รีสอร์ท อยู่ในลำดับความสำคัญ และ รามาบุรินทร์ รีสอร์ท จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

รามาบุรินทร์ รีสอร์ท ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับทั้งนักเดินทางเพื่อธุรกิจและการพักผ่อน โดยตั้งอยู่อย่างเหมาะเจาะในป่าตอง โรงแรมระดับ 3.5 ดาวแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากความตื่นตาตื่นใจของเมือง 10.0 กม. ตั้งอยู่บนทำเลที่ยอดเยี่ยมและสามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของเมืองได้ โรงแรมทันสมัยแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมือง เช่น มาลินพลาซ่า ป่าตอง, John International Tailor, Train Thai Boxing รามาบุรินทร์ รีสอร์ท มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก รูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง, ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, บริการแท็กซี่, ทางสำหรับรถเข็น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งอำนวยความสะดวกที่ท่านจะได้สัมผัสเมื่อเข้าพัก รามาบุรินทร์ รีสอร์ท มีห้องพัก 68 ห้อง ทุกห้องตกแต่งอย่างมีรสนิยม นอกจากนี้ ยังมีโทรทัศน์จอแอลซีดี/พลาสม่า, อินเทอร์เน็ตไร้สาย, อินเทอร์เน็ตไร้สาย (ไม่เสียค่าใช้จ่าย), ห้องปลอดบุหรี่, เครื่องปรับอากาศ โรงแรมเสนอกิจกรรมนันทนาการหลากหลาย เช่น สนามกอล์ฟ (ในระยะ 3 กม.), สระว่ายน้ำกลางแจ้ง, สระว่ายน้ำ (สำหรับเด็ก), สวนหย่อม, กีฬาทางน้ำ (ใช้เครื่องยนต์) รามาบุรินทร์ รีสอร์ท เป็นสถานที่เหมาะสำหรับนักเดินทางที่แสวงหาเสน่ห์ ความสะดวกสบายในจังหวัดภูเก็ต

