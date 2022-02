Please remember that you must meet all the 추가 covid 입국 요건, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Ashlee Heights는 태국 푸켓의 빠통 비치에 있는 일대일 호텔입니다. 이 활기찬 도시에서 하루 종일 활동을 마친 후 휴식을 취하고 휴식을 취할 수 있는 고요한 장소입니다. 밝은 회색 배경과 밝은 Ash 색조의 Comfy & Cozy 객실은 집에 있는 것처럼 항상 따뜻함을 느끼게 합니다. 다양한 숙박 시설을 갖춘 총 77개의 독점 객실 + 소형 객실부터 넓은 객실 크기까지 모든 객실에 세련된 욕조가 있는 전용 발코니. 모든 객실에 누울 수 있는 아늑한 라운지가 마련되어 있습니다. 필요한 모든 것을 갖춘 객실 내 설치 기능. 관광 명소까지 걸어서 갈 수 있는 거리에 있고 좋은 이웃들에게 둘러싸여 있으면 휴가를 보내기에 충분합니다. 물론 귀하의 편안함과 개인 정보 보호는 우리의 최우선 관심사입니다. 이것이 Ashlee Heights가 확실히 Patong에서 다른 어떤 호텔과도 비교할 수 없는 호텔인 이유입니다.

어메니티 / 특징 하우스키핑 온디맨드 - 2일마다

Sun Salute - 일광욕을 즐기고 선탠을 할 수 있는 데크 공간이 있는 옥상 수영장

27/4 초고속 인터넷으로 전 세계에 연결 및 유선 상태 유지

Variety of amenities and services await for families while traveling with children

24/7 security and CCTV

