Ashlee Heights ist ein One-to-All-Hotel in Patong Beach, Phuket Thailand. Ein ruhiger Ort, an dem Sie sich nach einem ereignisreichen Tag in dieser pulsierenden Stadt entspannen und erholen können. Comfy & Cosy Zimmer in hellem Eschenton mit hellgrauem Hintergrund lassen Sie sich immer warm wie zu Hause fühlen. Exklusive 77 Zimmer insgesamt mit verschiedenen Unterkünften + privatem Balkon von kompakten bis geräumigen Zimmergrößen mit stilvoller Badewanne in allen Zimmern. In allen Zimmern steht Ihnen eine Kuschellounge zum Liegen zur Verfügung. In-Room-Installationen bieten alles, was Sie brauchen. Die fußläufige Entfernung zu den Sehenswürdigkeiten und die Nähe zu guten Nachbarn sind mehr als genug für Ihren Urlaub. Und natürlich bleibt Ihr Komfort und Ihre Privatsphäre unser Hauptanliegen. Deshalb ist Ashlee Heights definitiv ein Hotel wie kein anderes in Patong.

Ausstattung / Ausstattung Zimmerreinigung auf Anfrage - alle 2 Tage

Sun Salute - Pool auf dem Dach mit Deckbereich, um die Sonne zu genießen und Ihre Bräune zu bekommen

Highspeed-Internet 27/4, um in Verbindung zu bleiben und die Welt zu verkabeln

Variety of amenities and services await for families while traveling with children

24/7 security and CCTV

