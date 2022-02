Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

โรงแรม ป่าตอง เมอร์ลิน เป็นรีสอร์ทแห่งที่สามที่เคยสร้างบนหาดป่าตองในปี พ.ศ. 2529 นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบ้านที่สมบูรณ์แบบของคุณเมื่ออยู่ไกลบ้าน และรักษาความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติของป่าตองเมื่อหลายสิบปีก่อนภายในที่พักของเรา นี่คือเหตุผลที่รีสอร์ทของเราได้ชื่อว่าเป็นกรีนโอเอซิสของป่าตอง เราเป็นรีสอร์ทที่ดำเนินกิจการโดยครอบครัวที่จริงใจ เริ่มต้นจากรากฐานที่ต่ำต้อยในช่วงทศวรรษ 1980 ด้วยห้องพักเพียง 80 ห้อง หลังจากประสบความสำเร็จ เราได้ขยายรีสอร์ทและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมือนกับในปัจจุบัน รวมถึงห้องพัก 448 ห้อง สระว่ายน้ำ 4 แห่ง และบาร์และร้านอาหารมากมาย อย่างไรก็ตาม บริการของเรายังคงจริงใจและเป็นส่วนตัวเหมือนกับช่วงเริ่มต้นของเรา ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมแขกของเราจำนวนมากจึงกลับมาทุกปี แขกที่กลับมาของเราบางคนกลับมาที่โรงแรมป่าตองเมอร์ลินมากกว่า 30 ครั้ง! เราทำงานเพื่อทำให้สถานที่ให้บริการของเราเป็นจุดหมายปลายทางที่เหมาะสำหรับครอบครัว ซึ่งคุณสามารถใช้เวลาทั้งวันในโรงแรมและไม่รู้สึกถึงความพลุกพล่านของพื้นที่ป่าตอง เราหวังว่าคุณจะพบบ้านของคุณที่นี่และพักผ่อนในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเรา อย่างที่เราพูด บ้านคือที่ที่หัวใจอยู่ ความสุขของคุณคือสิ่งสำคัญของเรา ไม่มีอะไรเป็นปัญหามากเกินไป เราหวังว่าจะได้ต้อนรับคุณสู่ Green Oasis of Patong!

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ สระว่ายน้ำสวน

สระน้ำ

เทอเรซ พูล

ทรอปิคอล พูล

สระเด็ก

COCONUT COFFEE SHOP (ร้านอาหารแบบสบายๆ ที่มีอาหารนานาชาติที่ทันสมัย)

POOL BAR (2 บาร์ในสระบรรยากาศสบายๆ)

CAFE DEL MAR (ร้านอาหารทันสมัยที่มองเห็นทะเลอันดามันนำเสนอรสชาติร่วมสมัยจากทั่วประเทศไทยและชาร้อนหรือกาแฟสด เครื่องดื่มเย็นๆ เค้ก ไอศกรีมมากมาย)

SEASIDE TERRACE (บรรยากาศดีๆ ที่สวนหน้าหาด พร้อมบุฟเฟ่ต์กลางคืนธีมพิเศษพร้อมการทำอาหารขณะชม และการแสดงสดทุกเย็น)

ล็อบบี้เลานจ์

SUNSET BAR (เครื่องดื่มสดชื่น ค็อกเทล และเครื่องดื่มนานาชนิดที่คัดสรรมาอย่างดีติดชายหาด)

BREW BY THE FALLS (ของว่างอบและกาแฟออร์แกนิกที่ชงสดใหม่หรือชาระดับพรีเมียม)

สโมสรสำหรับเด็ก

ศูนย์ออกกำลังกาย

