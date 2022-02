Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Ashlee Heights est un hôtel unique à Patong Beach, à Phuket en Thaïlande. Un endroit tranquille pour vous détendre et vous reposer après une journée complète d'activités dans cette ville animée. Les chambres Comfy & Cosy de couleur frêne clair sur fond gris clair vous font vous sentir toujours au chaud comme à la maison. 77 chambres exclusives au total avec une variété d'hébergements + un balcon privé de taille compacte à spacieuse avec une baignoire élégante dans toutes les chambres. Un salon douillet est prévu pour vous dans toutes les chambres pour vous allonger. Les installations dans la chambre comprennent tout ce dont vous pourriez avoir besoin. La distance de marche des attractions et le fait d'être entouré de bons voisins sont plus que suffisants pour vos vacances. Et bien sûr, votre confort et votre vie privée restent nos principales préoccupations. C'est pourquoi Ashlee Heights est définitivement un hôtel pas comme les autres à Patong.

Commodités / caractéristiques Ménage à la demande - tous les 2 jours

Sun Salute - piscine sur le toit avec terrasse pour profiter du soleil et obtenir vos lignes de bronzage

Internet haut débit 27/4 pour rester connecté et câblé partout dans le monde

Variety of amenities and services await for families while traveling with children

24/7 security and CCTV

