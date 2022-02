โลตัส เบลอ รีสอร์ท แอนด์ เรสเตอรองท์ - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ โลตัส เบลอ รีสอร์ท แอนด์ เรสเตอรองท์ อยู่ในลำดับความสำคัญ และ โลตัส เบลอ รีสอร์ท แอนด์ เรสเตอรองท์ จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport. ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults ห้องดีลักซ์เตียงใหญ่ 30 m² ฿17,100 - 7 Day Sandbox ฿5,500 - 1st Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

เงินฝากขนาดเล็ก

สระว่ายน้ำ

โลตัส เบลอ รีสอร์ท แอนด์ เรสเทอรองต์ ตั้งอยู่ในในหาน ภูเก็ต ซึ่งเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 3.5 กม. ผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ ของเมือง ด้วยทำเลที่สะดวกสบาย โรงแรมจึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย โลตัส เบลอ รีสอร์ท แอนด์ เรสเทอรองต์ มีสิ่งอำนวยสะดวกมากมายที่จะทำให้การไปพักผ่อนในภูเก็ต ที่พักเสนอบริการที่หลากหลาย เช่น ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, บริการแท็กซี่, บริการตั๋ว, ครัว ห้องพักทุกห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใส่ใจเพื่อให้แน่ใจว่ารู้สึกสบายที่ไม่มีใครเทียบ นอกจากนี้ โรงแรมยังมีกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ ให้คุณทำมากมายระหว่างการเข้าพัก สิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเลิศและทำเลที่ตั้งอันเหมาะเจาะของโลตัส เบลอ รีสอร์ท แอนด์ เรสเตอรองต์

