รวม AQ ห้องพักในโรงแรม 70 ห้องนอน โรงพยาบาลพันธมิตร Banglamung Hospital

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ วิลล่าสวยพรีมาพัทยา อยู่ในลำดับความสำคัญ และ วิลล่าสวยพรีมาพัทยา จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

โรงแรมเบลล่าวิลล่าพรีม่าตั้งอยู่ในย่านบันเทิงยามค่ำคืน, การช็อปปิ้ง, ชายหาดของเมืองพัทยาเป็นจุดที่เอื้ออำนวยที่สุดให้คุณได้หยุดพักจากวันที่วุ่นวาย ตัวเมืองอันน่าตื่นตาตื่นใจอยู่ห่างออกไปเพียง 1 กม. ด้วยสภาพแวดล้อมที่เรียบร้อยสวยงามใกล้กับ O Tattoo, Avarin Spa, Alcazar Cabaret ทำให้โรงแรมแห่งนี้มีเสน่ห์เป็นพิเศษ Bella Villa Group มีชื่อเสียงในด้านการบริการที่มีคุณภาพและพนักงานที่เป็นมิตรโรงแรม Bella Villa Prima สามารถตอบสนองความคาดหวังได้ ผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินกับฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, แผนกต้อนรับ 24 ชั่วโมง, ห้องเก็บกระเป๋า, Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ, ที่จอดรถ บรรยากาศของ Bella Villa Prima Hotel สะท้อนออกมาให้เห็นในห้องพักทุกห้อง โทรทัศน์จอแอลซีดี / จอพลาสม่า, อินเทอร์เน็ตไร้สาย, อินเทอร์เน็ตไร้สาย (ไม่เสียค่าใช้จ่าย), ห้องปลอดบุหรี่, เครื่องปรับอากาศเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่มีให้บริการ รื่นรมย์ได้ตลอดวันกับบรรยากาศผ่อนคลายของห้องฟิตเนส, ซาวน่า, สระว่ายน้ำกลางแจ้ง, บริการนวด, ห้องเล่นเกม ไม่ว่าจุดมุ่งหมายในการเดินทางของคุณคืออะไรโรงแรมเบลล่าวิลล่าพรีม่าเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเข้าพักในพัทยา

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ

SARS-COV-2 RT-PCR ทดสอบ 3 ครั้งเป็นเวลา 14 วัน

ผลตรวจ COVID-19 กับแพทย์รพ. บางละมุงทาง tele-medicine / โทรศัพท์

การประเมินเบื้องต้นและให้คำปรึกษากับโรงพยาบาลบางละมุงโดยการแพทย์ทางไกล

เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล

การตรวจสุขภาพประจำวันพร้อมการดูแลของพยาบาล

บริการรถพยาบาลฟรีตลอด 24 ชม. ทุกวันในกรณีฉุกเฉิน

ฟรี 3 มื้อต่อวัน (จากเมนูที่เลือก)

น้ำดื่ม 1.5 ลิตร 2 ขวด

ฟรีรถรับส่งจากสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองไปยังโรงแรม

สมาร์ททีวี 50" (ห้องดีลักซ์และห้องสวีท)

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

อาบน้ำเหนืออ่างอาบน้ำ

ไมโครเวฟกาต้มน้ำไฟฟ้าตู้นิรภัย

เช่าจักรยานเครื่องเขียน 2,000 บาท

เสื่อโยคะฟรี (ตามคำขอ)

แสดงโรงแรม AQ ทั้งหมด ค้นหาโรงแรมในเครือ AQ ทั้งหมด 180 แห่ง