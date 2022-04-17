PHUKET TEST & GO

Прохладная Камала - Phuket Test & Go Hotel

Phuket
7
оценка с
5
Обновление April 17, 2022
The Coolwater Kamala - Image 0
The Coolwater Kamala - Image 1
The Coolwater Kamala - Image 2
The Coolwater Kamala - Image 3
The Coolwater Kamala - Image 4
The Coolwater Kamala - Image 5
+5 фотографии

Помните, что вы должны соответствовать всем дополнительные требования для входа в covid , в том числе подать заявку на Таиландский проездной для въезда в Таиланд.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

The Coolwater Kamala is no longer operating as an SANDBOX.

We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.

View other great ASQ's by clicking HERE.

Coolwater предлагает частные виллы, каждая со своей гостиной, кухней, частным бассейном, а также набор отдельных спален с собственными ванными комнатами. Удобно расположенный в Камала, The Coolwater является идеальной отправной точкой для знакомства с Пхукет. Благодаря удобному расположению, он предлагает легкий доступ к достопримечательностям, которые стоит посетить.

Для комфорта и удобства гостей отель The Coolwater предлагает бесплатный Wi-Fi, круглосуточную охрану, ежедневную уборку, доставку продуктов и индивидуальную регистрацию заезда / отъезда. В некоторых номерах есть такие современные удобства, как ЖК-телевизор / плазменный экран, дополнительная ванная комната, дополнительный туалет, детский стульчик и чистящие средства. Откройте для себя привлекательное сочетание профессионального обслуживания и широкого спектра функций в The Coolwater.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Прохладная Камала , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Прохладная Камала
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Адрес / Карта

81/10 Moo 4, Villa 1,, Kamala, Phuket, Thailand, 83150

Отели-партнеры

Отель Novotel Phuket Kamala Beach
8.4
рейтинг с
886 отзывы
Из ฿-1
Отель Clover Patong Phuket
8.8
рейтинг с
2576 отзывы
Из ฿-1
SAii Laguna Phuket
8.8
рейтинг с
2617 отзывы
Из ฿-1
Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6
рейтинг с
1 отзывы
Из ฿-1
Даблтри Хилтон Пхукет Бантай Резорт
8.5
рейтинг с
131 отзывы
Из ฿-1
Отель Ashlee Hub Патонг
7.8
рейтинг с
1287 отзывы
Из ฿-1
Baan Wanicha Bed and Breakfast Resort
9.7
рейтинг с
10 отзывы
Из ฿-1
Seabed Grand Hotel Пхукет
8.7
рейтинг с
155 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

The Pe La Resort Пхукет
8.5
рейтинг с
86 отзывы
Из ฿-1
В отеле Камала
8.9
рейтинг с
130 отзывы
Из ฿-1
Пальмы Камала
8.5
рейтинг с
239 отзывы
Из ฿-1
Пляж Санвинг Камала
8.5
рейтинг с
562 отзывы
Из ฿-1
Камала Бич Резиденс
8
рейтинг с
29 отзывы
Из ฿-1
Камала Бич Резорт. Курорт Sunprime
8.3
рейтинг с
955 отзывы
Из ฿-1
The Bell Pool Villa Resort Phuket
8.2
рейтинг с
323 отзывы
Из ฿-1
Cape Sienna Gourmet Hotel & Villas
8.4
рейтинг с
3640 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU