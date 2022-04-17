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The Coolwater Kamala is no longer operating as an SANDBOX.
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Coolwater предлагает частные виллы, каждая со своей гостиной, кухней, частным бассейном, а также набор отдельных спален с собственными ванными комнатами. Удобно расположенный в Камала, The Coolwater является идеальной отправной точкой для знакомства с Пхукет. Благодаря удобному расположению, он предлагает легкий доступ к достопримечательностям, которые стоит посетить.
Для комфорта и удобства гостей отель The Coolwater предлагает бесплатный Wi-Fi, круглосуточную охрану, ежедневную уборку, доставку продуктов и индивидуальную регистрацию заезда / отъезда. В некоторых номерах есть такие современные удобства, как ЖК-телевизор / плазменный экран, дополнительная ванная комната, дополнительный туалет, детский стульчик и чистящие средства. Откройте для себя привлекательное сочетание профессионального обслуживания и широкого спектра функций в The Coolwater.