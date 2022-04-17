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Coolwaterは、それぞれに専用のリビングエリア、キッチン、プライベートプール、専用バスルーム付きの個別のベッドルームスイートのコレクションを備えたプライベートヴィラを提供しています。カマラの中心部に位置するクールウォーターは、プーケットを探索するのに理想的なスポットです。便利なロケーションで、必見の目的地に簡単にアクセスできます。
快適で便利なゲストのために、The Coolwaterは無料Wi-Fi、24時間セキュリティ、毎日のハウスキーピング、食料品の配達、プライベートチェックイン/チェックアウトを提供しています。一部の客室には、テレビLCD /プラズマスクリーン、追加のバスルーム、追加のトイレ、子供用ハイチェア、クリーニング製品などのモダンな快適さが備わっています。 The Coolwaterで、プロフェッショナルなサービスとさまざまな機能の魅力的なブレンドを発見してください。