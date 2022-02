Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ สมูจานา วิลล่า อยู่ในลำดับความสำคัญ และ สมูจานา วิลล่า จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport. ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults วิลล่า 1 ห้องนอน 320 m² ฿143,502 - 7 Day Sandbox ฿103,758 - 5 Day Test & Go ฿81,687 - 4 Day Test & Go ฿44,143 - 2 Day Test & Go ฿22,072 - 1st Day Test & Go ฿101,558 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง (เข้าได้เต็มที่)

อ่างอาบน้ำ

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ครัว

ห้องนั่งเล่น

ไมโครเวฟ

Netflix

คู่รักที่ไม่ได้แต่งงาน

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

สระว่ายน้ำ

พื้นที่ทำงาน

เสื่อโยคะ ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 4 Adults วิลลาสองห้องนอน 320 m² ฿163,716 - 7 Day Sandbox ฿118,197 - 5 Day Test & Go ฿93,238 - 4 Day Test & Go ฿49,919 - 2 Day Test & Go ฿24,959 - 1st Day Test & Go ฿115,997 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง (เข้าได้เต็มที่)

อ่างอาบน้ำ

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ครัว

ห้องนั่งเล่น

ไมโครเวฟ

Netflix

คู่รักที่ไม่ได้แต่งงาน

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

สระว่ายน้ำ

พื้นที่ทำงาน

เสื่อโยคะ ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 4 Adults, 2 Children, 1 Infant วิลลาสามห้องนอน 365 m² ฿215,793 - 7 Day Sandbox ฿155,395 - 5 Day Test & Go ฿122,996 - 4 Day Test & Go ฿64,798 - 2 Day Test & Go ฿32,399 - 1st Day Test & Go ฿153,195 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง (เข้าได้เต็มที่)

อ่างอาบน้ำ

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ครัว

ห้องนั่งเล่น

ไมโครเวฟ

Netflix

คู่รักที่ไม่ได้แต่งงาน

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

เงินฝากขนาดเล็ก

สระว่ายน้ำ

พื้นที่ทำงาน

เสื่อโยคะ ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 6 Adults, 2 Children, 1 Infant วิลลาสี่ห้องนอน 800 m² ฿258,449 - 7 Day Sandbox ฿185,864 - 5 Day Test & Go ฿147,371 - 4 Day Test & Go ฿76,985 - 2 Day Test & Go ฿438,493 - 1st Day Test & Go ฿183,664 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง (เข้าได้เต็มที่)

อ่างอาบน้ำ

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ครัว

ห้องนั่งเล่น

ไมโครเวฟ

Netflix

คู่รักที่ไม่ได้แต่งงาน

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

สระว่ายน้ำ

พื้นที่ทำงาน

เสื่อโยคะ ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 6 Adults, 2 Children, 1 Infant สี่ห้องนอนพลัสวิลล่า 860 m² ฿365,174 - 7 Day Sandbox ฿262,095 - 5 Day Test & Go ฿208,356 - 4 Day Test & Go ฿107,478 - 2 Day Test & Go ฿53,739 - 1st Day Test & Go ฿259,895 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง (เข้าได้เต็มที่)

อ่างอาบน้ำ

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ครัว

ห้องนั่งเล่น

ไมโครเวฟ

Netflix

คู่รักที่ไม่ได้แต่งงาน

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

สระว่ายน้ำ

พื้นที่ทำงาน

เสื่อโยคะ ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 8 Adults, 2 Children, 1 Infant วิลล่าห้าห้องนอน 906 m² ฿323,032 - 7 Day Sandbox ฿231,994 - 5 Day Test & Go ฿184,275 - 4 Day Test & Go ฿95,438 - 2 Day Test & Go ฿47,719 - 1st Day Test & Go ฿229,794 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง (เข้าได้เต็มที่)

อ่างอาบน้ำ

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ครัว

ห้องนั่งเล่น

ไมโครเวฟ

Netflix

คู่รักที่ไม่ได้แต่งงาน

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

สระว่ายน้ำ

พื้นที่ทำงาน

เสื่อโยคะ ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 8 Adults, 2 Children, 1 Infant ห้าห้องนอนพลัสวิลล่า 1000 m² ฿417,765 - 7 Day Sandbox ฿299,661 - 5 Day Test & Go ฿238,409 - 4 Day Test & Go ฿122,504 - 2 Day Test & Go ฿61,252 - 1st Day Test & Go ฿297,461 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง (เข้าได้เต็มที่)

อ่างอาบน้ำ

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ครัว

ห้องนั่งเล่น

ไมโครเวฟ

Netflix

คู่รักที่ไม่ได้แต่งงาน

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

สระว่ายน้ำ

พื้นที่ทำงาน

เสื่อโยคะ ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 10 Adults, 2 Children, 1 Infant วิลล่า 6 ห้องนอน 1100 m² ฿417,765 - 7 Day Sandbox ฿299,661 - 5 Day Test & Go ฿238,409 - 4 Day Test & Go ฿122,504 - 2 Day Test & Go ฿61,252 - 1st Day Test & Go ฿297,461 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง (เข้าได้เต็มที่)

อ่างอาบน้ำ

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ครัว

ห้องนั่งเล่น

ไมโครเวฟ

Netflix

คู่รักที่ไม่ได้แต่งงาน

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

สระว่ายน้ำ

พื้นที่ทำงาน

เสื่อโยคะ ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 10 Adults, 2 Children, 1 Infant พลัส วิลล่า 6 ห้องนอน 1200 m² ฿492,284 - 7 Day Sandbox ฿352,888 - 5 Day Test & Go ฿280,991 - 4 Day Test & Go ฿143,795 - 2 Day Test & Go ฿71,898 - 1st Day Test & Go ฿350,688 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง (เข้าได้เต็มที่)

อ่างอาบน้ำ

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ครัว

ห้องนั่งเล่น

ไมโครเวฟ

Netflix

คู่รักที่ไม่ได้แต่งงาน

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

สระว่ายน้ำ

พื้นที่ทำงาน

เสื่อโยคะ ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 10 Adults, 5 Children, 2 Infants แปดห้องนอนพลัสวิลล่า 1808 m² ฿773,057 - 7 Day Sandbox ฿553,441 - 5 Day Test & Go ฿441,432 - 4 Day Test & Go ฿224,016 - 2 Day Test & Go ฿112,008 - 1st Day Test & Go ฿551,241 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง (เข้าได้เต็มที่)

อ่างอาบน้ำ

เครื่องชงกาแฟ

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ครัว

ห้องนั่งเล่น

ไมโครเวฟ

Netflix

คู่รักที่ไม่ได้แต่งงาน

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

สระว่ายน้ำ

พื้นที่ทำงาน

เสื่อโยคะ ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 10 Adults, 4 Children, 1 Infant เซเว่น เบดรูม พลัส วิลล่า 1839 m² ฿711,900 - 7 Day Sandbox ฿509,757 - 5 Day Test & Go ฿406,486 - 4 Day Test & Go ฿206,543 - 2 Day Test & Go ฿103,271 - 1st Day Test & Go ฿507,557 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง (เข้าได้เต็มที่)

อ่างอาบน้ำ

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ครัว

ห้องนั่งเล่น

ไมโครเวฟ

Netflix

คู่รักที่ไม่ได้แต่งงาน

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

สระว่ายน้ำ

พื้นที่ทำงาน

เสื่อโยคะ

ชื่อของ SAMUJANA มาจากการผสมผสานของเกาะ 'สมุย' และคำว่า 'จานา' ซึ่งหมายถึงปะการังในโมร็อกโก เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณเนินเขาที่สวยงามมองเห็นอ่าวปะการัง มีชายหาดส่วนตัวและทิวทัศน์ของสมุยที่ไม่ขาดสาย นิยามของสมุจนะนั้นเรียบง่ายมาก – วิลล่าที่มีเสน่ห์ 23 หลังตั้งแต่ 1 ถึง 8 ห้องนอน ทั้งหมดมีสระว่ายน้ำอินฟินิตี้ส่วนตัวขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่และทิวทัศน์อันตระการตา บริการระดับโรงแรม 5 ดาวและรายละเอียดที่สร้างโลกแห่งความแตกต่าง เป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับเพื่อนและ ครอบครัวที่จะรวบรวมและมีช่วงเวลาที่ดี Samujana ภาคภูมิใจในการมอบประสบการณ์ความหรูหราที่เหนือชั้นด้วยคติพจน์ของเราคือ “Your Place. เวลาของคุณ." วิลล่าแต่ละหลังมาพร้อมกับผู้จัดการวิลล่าส่วนตัวและแม่บ้านในวิลล่า สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนที่ทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านเสียงและสื่อล่าสุด วิลล่าส่วนตัวของคุณคือบ้านของคุณเมื่ออยู่ไกลบ้าน และหากคุณอยากมีเชฟส่วนตัวของคุณจริงๆ คุณต้องการเพียงแค่ถามและจะดูแลส่วนที่เหลือ เพื่อความสนุกสนานนอกเหนือจากวิลล่าของเรา Samujana นำเสนอประสบการณ์ทางบกและทางน้ำที่หลากหลาย ตั้งแต่การล่องเรือทัศนาจรบนเรือใบส่วนตัวไปจนถึงทัวร์พร้อมคนขับสำหรับเกาะและน้ำตกที่สวยงาม ผู้จัดการประสบการณ์ของเราจะช่วยดูแลจัดการการผจญภัยที่เหมาะกับคุณและแขกของคุณ ความหรูหราและการพักผ่อนที่ดีที่สุด พักผ่อนและปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเรา

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ ลานบาร์บีคิว

ห้องประชุม

ห้องเกมส์

โรงยิม

สระว่ายน้ำอินฟินิตี้ส่วนตัว

สนามเทนนิส

ฟรี อินเตอร์เน็ต Wi-Fi

ภาพยนตร์ในบ้าน

ห้องปลอดบุหรี่

เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

เครื่องปรับอากาศ

เคเบิ้ลทีวี

ห้องอาหาร

อาหารเช้าฟรี

สวน

โต๊ะพูล

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง

คะแนน 0.0 /5 ไม่ได้จัดประเภท ขึ้นอยู่กับ 0 บทวิจารณ์ คะแนน 0 ยอดเยี่ยม 0 ดีมาก 0 เฉลี่ย 0 แย่ 0 แย่มาก สมูจานา วิลล่า ทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด ออกความคิดเห็นสำหรับ สมูจานา วิลล่า ดูความคิดเห็นทั้งหมด หากคุณเป็นแขกของทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด