Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

予約リクエストにより、優先的にサムジャナヴィラ 直接連絡し、 サムジャナヴィラが直接支払いを回収します。

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport. 最大 2 Adults 1ベッドルームヴィラ 320 m² ฿143,502 - 7 Day Sandbox ฿103,758 - 5 Day Test & Go ฿81,687 - 4 Day Test & Go ฿44,143 - 2 Day Test & Go ฿22,072 - 1st Day Test & Go ฿101,558 - 5th Day Test & Go

最大 4 Adults 2ベッドルームヴィラ 320 m² ฿163,716 - 7 Day Sandbox ฿118,197 - 5 Day Test & Go ฿93,238 - 4 Day Test & Go ฿49,919 - 2 Day Test & Go ฿24,959 - 1st Day Test & Go ฿115,997 - 5th Day Test & Go

最大 4 Adults, 2 Children, 1 Infant 3ベッドルームヴィラ 365 m² ฿215,793 - 7 Day Sandbox ฿155,395 - 5 Day Test & Go ฿122,996 - 4 Day Test & Go ฿64,798 - 2 Day Test & Go ฿32,399 - 1st Day Test & Go ฿153,195 - 5th Day Test & Go

最大 6 Adults, 2 Children, 1 Infant 4ベッドルームヴィラ 800 m² ฿258,449 - 7 Day Sandbox ฿185,864 - 5 Day Test & Go ฿147,371 - 4 Day Test & Go ฿76,985 - 2 Day Test & Go ฿438,493 - 1st Day Test & Go ฿183,664 - 5th Day Test & Go

最大 6 Adults, 2 Children, 1 Infant 4ベッドルームプラスヴィラ 860 m² ฿365,174 - 7 Day Sandbox ฿262,095 - 5 Day Test & Go ฿208,356 - 4 Day Test & Go ฿107,478 - 2 Day Test & Go ฿53,739 - 1st Day Test & Go ฿259,895 - 5th Day Test & Go

最大 8 Adults, 2 Children, 1 Infant 5ベッドルームヴィラ 906 m² ฿323,032 - 7 Day Sandbox ฿231,994 - 5 Day Test & Go ฿184,275 - 4 Day Test & Go ฿95,438 - 2 Day Test & Go ฿47,719 - 1st Day Test & Go ฿229,794 - 5th Day Test & Go

最大 8 Adults, 2 Children, 1 Infant 5ベッドルームプラスヴィラ 1000 m² ฿417,765 - 7 Day Sandbox ฿299,661 - 5 Day Test & Go ฿238,409 - 4 Day Test & Go ฿122,504 - 2 Day Test & Go ฿61,252 - 1st Day Test & Go ฿297,461 - 5th Day Test & Go

最大 10 Adults, 2 Children, 1 Infant 6ベッドルームヴィラ 1100 m² ฿417,765 - 7 Day Sandbox ฿299,661 - 5 Day Test & Go ฿238,409 - 4 Day Test & Go ฿122,504 - 2 Day Test & Go ฿61,252 - 1st Day Test & Go ฿297,461 - 5th Day Test & Go

最大 10 Adults, 2 Children, 1 Infant 6ベッドルームプラスヴィラ 1200 m² ฿492,284 - 7 Day Sandbox ฿352,888 - 5 Day Test & Go ฿280,991 - 4 Day Test & Go ฿143,795 - 2 Day Test & Go ฿71,898 - 1st Day Test & Go ฿350,688 - 5th Day Test & Go

最大 10 Adults, 5 Children, 2 Infants 8ベッドルームプラスヴィラ 1808 m² ฿773,057 - 7 Day Sandbox ฿553,441 - 5 Day Test & Go ฿441,432 - 4 Day Test & Go ฿224,016 - 2 Day Test & Go ฿112,008 - 1st Day Test & Go ฿551,241 - 5th Day Test & Go

最大 10 Adults, 4 Children, 1 Infant セブンベッドルームプラスヴィラ 1839 m² ฿711,900 - 7 Day Sandbox ฿509,757 - 5 Day Test & Go ฿406,486 - 4 Day Test & Go ฿206,543 - 2 Day Test & Go ฿103,271 - 1st Day Test & Go ฿507,557 - 5th Day Test & Go

サムイ島の名前は、サムイ島とモロッコのサンゴを意味する「ジャナ」という言葉を組み合わせたものです。サンゴの入り江を見下ろす丘の中腹にあり、プライベートビーチにアクセスでき、サムイの景色を一望できます。 サムジャナの定義は非常にシンプルです。1〜8ベッドルームの23の魅力的なヴィラには、特大のプライベートインフィニティプール、モダンなタイの建築と息を呑むような景色、5つ星ホテルのサービスと細部があり、違いの世界を作り上げています。家族で集まって楽しい時間を過ごしましょう。 Samujanaは、「あなたの場所」をモットーに、比類のない贅沢な体験を提供することに誇りを持っています。あなたの時間。"各ヴィラには、プライベートヴィラマネージャーとヴィラメイド、最先端のレジャー施設、最新のオーディオおよびメディア設備が自動的に付属しています。プライベートヴィラは、自宅にいるような場所です。プライベートシェフが本当に好きな場合は、あなたはただ尋ねる必要があり、残りの面倒を見るでしょう。 私たちの別荘を超えて楽しむために、サムジャナは広範囲の土地と水体験を提供します。プライベートヨットでのボートツアーから、美しい島や滝の運転手付きツアーまで、エクスペリエンスマネージャーがあなたとあなたのゲストのためのオーダーメイドの冒険のキュレーションをお手伝いします。 最高の贅沢とリラクゼーション、のんびりと残りは私たちにお任せください。

アメニティ/機能 バーベキューエリア

会議施設

ゲームルーム

ジム

プライベートインフィニティプール

テニスコート

無料WiFiインターネット

インハウス映画

禁煙ルーム

コンシェルジュ

空調

ケーブルテレビ

ダイニングルーム

無料の朝食

公園

ビリヤード台

