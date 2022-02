Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Villas à Samujana de manière prioritaire, et Villas à Samujana percevra directement le paiement de votre part.

All of the following packages include the required tests, and transport.

Le nom de SAMUJANA vient du mélange de Koh 'Samui' et du mot 'Jana', qui signifie corail en marocain, en raison de son magnifique emplacement à flanc de colline surplombant une crique de corail, avec accès à une plage privée et vue imprenable sur Samui.

La définition de Samujana est très simple - 23 villas de charme de 1 à 8 chambres, toutes avec des piscines privées à débordement surdimensionnées, une architecture thaïlandaise moderne et des vues à couper le souffle, des services hôteliers 5 étoiles et des détails qui font du monde des différences, l'endroit idéal pour les amis et famille pour se réunir et passer un bon moment.

Samujana est fier d'offrir une expérience de luxe sans précédent avec notre devise, "Your Place. Ton temps." Chaque villa est automatiquement livrée avec son gestionnaire de villa privé et sa femme de chambre, des installations de loisirs à la pointe de la technologie et les derniers équipements audio et multimédias, votre villa privée est votre MAISON loin de chez vous et si vous avez vraiment envie d'avoir vos propres chefs privés, vous n'avez qu'à demander et s'occupera du reste.

Pour s'amuser au-delà de nos villas, Samujana propose une vaste gamme d'expériences terrestres et aquatiques. Des excursions en bateau sur notre voilier privé aux visites avec chauffeur de la magnifique île et des cascades, notre gestionnaire d'expérience vous aidera à organiser une aventure sur mesure pour vous et vos invités.

Luxe et détente à leur meilleur, paressez-vous et laissez-nous le reste.