SAMUI TEST & GO

萨穆嘉纳别墅 - Samui Sandbox Hotel

Samui
9.3
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更新于 February 8, 2022
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房间数

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最大值 2 Adults
一卧室别墅 320
฿143,502 - 7 Day Sandbox
฿103,758 - 5 Day Test & Go
฿81,687 - 4 Day Test & Go
฿44,143 - 2 Day Test & Go
฿22,072 - 1st Day Test & Go
฿101,558 - 5th Day Test & Go
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特征

  • 阳台（完全访问）
  • 浴缸
  • 允许健身
  • 国际频道
  • 互联网-无线上网
  • 厨房
  • 客厅
  • 微波
  • Netflix公司
  • 未婚夫妇
  • 户外设施
  • 游泳池
  • 工作空间
  • 瑜伽垫
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最大值 4 Adults
两卧室别墅 320
฿163,716 - 7 Day Sandbox
฿118,197 - 5 Day Test & Go
฿93,238 - 4 Day Test & Go
฿49,919 - 2 Day Test & Go
฿24,959 - 1st Day Test & Go
฿115,997 - 5th Day Test & Go
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  • 瑜伽垫
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最大值 4 Adults, 2 Children, 1 Infant
三卧室别墅 365
฿215,793 - 7 Day Sandbox
฿155,395 - 5 Day Test & Go
฿122,996 - 4 Day Test & Go
฿64,798 - 2 Day Test & Go
฿32,399 - 1st Day Test & Go
฿153,195 - 5th Day Test & Go
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  • 户外设施
  • 小额存款
  • 游泳池
  • 工作空间
  • 瑜伽垫
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最大值 6 Adults, 2 Children, 1 Infant
四卧室别墅 800
฿258,449 - 7 Day Sandbox
฿185,864 - 5 Day Test & Go
฿147,371 - 4 Day Test & Go
฿76,985 - 2 Day Test & Go
฿438,493 - 1st Day Test & Go
฿183,664 - 5th Day Test & Go
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特征

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  • 浴缸
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  • 未婚夫妇
  • 户外设施
  • 游泳池
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最大值 6 Adults, 2 Children, 1 Infant
四卧室加别墅 860
฿365,174 - 7 Day Sandbox
฿262,095 - 5 Day Test & Go
฿208,356 - 4 Day Test & Go
฿107,478 - 2 Day Test & Go
฿53,739 - 1st Day Test & Go
฿259,895 - 5th Day Test & Go
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特征

  • 阳台（完全访问）
  • 浴缸
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最大值 8 Adults, 2 Children, 1 Infant
五卧室别墅 906
฿323,032 - 7 Day Sandbox
฿231,994 - 5 Day Test & Go
฿184,275 - 4 Day Test & Go
฿95,438 - 2 Day Test & Go
฿47,719 - 1st Day Test & Go
฿229,794 - 5th Day Test & Go
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特征

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  • 允许健身
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最大值 8 Adults, 2 Children, 1 Infant
五卧室加别墅 1000
฿417,765 - 7 Day Sandbox
฿299,661 - 5 Day Test & Go
฿238,409 - 4 Day Test & Go
฿122,504 - 2 Day Test & Go
฿61,252 - 1st Day Test & Go
฿297,461 - 5th Day Test & Go
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特征

  • 阳台（完全访问）
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最大值 10 Adults, 2 Children, 1 Infant
六卧室别墅 1100
฿417,765 - 7 Day Sandbox
฿299,661 - 5 Day Test & Go
฿238,409 - 4 Day Test & Go
฿122,504 - 2 Day Test & Go
฿61,252 - 1st Day Test & Go
฿297,461 - 5th Day Test & Go
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特征

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最大值 10 Adults, 2 Children, 1 Infant
六卧室豪华别墅 1200
฿492,284 - 7 Day Sandbox
฿352,888 - 5 Day Test & Go
฿280,991 - 4 Day Test & Go
฿143,795 - 2 Day Test & Go
฿71,898 - 1st Day Test & Go
฿350,688 - 5th Day Test & Go
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最大值 10 Adults, 5 Children, 2 Infants
八卧室加别墅 1808
฿773,057 - 7 Day Sandbox
฿553,441 - 5 Day Test & Go
฿441,432 - 4 Day Test & Go
฿224,016 - 2 Day Test & Go
฿112,008 - 1st Day Test & Go
฿551,241 - 5th Day Test & Go
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特征

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  • 咖啡机
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最大值 10 Adults, 4 Children, 1 Infant
七卧室豪华别墅 1839
฿711,900 - 7 Day Sandbox
฿509,757 - 5 Day Test & Go
฿406,486 - 4 Day Test & Go
฿206,543 - 2 Day Test & Go
฿103,271 - 1st Day Test & Go
฿507,557 - 5th Day Test & Go
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特征

  • 阳台（完全访问）
  • 浴缸
  • 允许健身
  • 国际频道
  • 互联网-无线上网
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  • 户外设施
  • 游泳池
  • 工作空间
  • 瑜伽垫

SAMUJANA 的名字来源于 Koh “Samui” 和 “Jana” 这个词的混合，在摩洛哥，“Jana”的意思是珊瑚，因为它位于迷人的山坡上，可以俯瞰珊瑚湾，可通往私人海滩，可以一览无余的苏梅岛美景。

Samujana 的定义非常简单——23 栋迷人的别墅，从 1 到 8 间卧室，均设有超大私人无边泳池、现代泰式建筑和令人叹为观止的景色、五星级酒店服务和细节造就不同的世界，是朋友和朋友聚会的理想场所。一家人聚在一起玩得很开心。

Samujana 以提供无与伦比的奢华体验而自豪，我们的座右铭是“您的住所。您的时间。”每栋别墅都自动配备私人别墅经理和别墅女佣、最先进的休闲设施以及最新的音频和媒体设施，您的私人别墅就是您的家外之家，如果您真的想拥有自己的私人厨师，您只需要提出要求，其余的都会处理。

对于我们别墅以外的乐趣，萨穆嘉纳 (Samujana) 提供范围广泛的陆地和水上体验。从我们的私人帆船划船游览到带司机的美丽岛屿和瀑布之旅，我们的体验经理将帮助您和您的客人策划定制的冒险活动。

尽享奢华和放松，尽情放松，剩下的交给我们。

便利设施/功能

  • 烧烤区
  • 会议设施
  • 游戏室
  • 健身房
  • 私人无边泳池
  • 网球场
  • 免费无线上网
  • 内部电影
  • 禁烟客房
  • 门房
  • 空调
  • 有线电视
  • 饭厅
  • 免费早餐
  • 花园
  • 台球桌
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地址/地图

63 Moo 5, Baan Plai Laem Koh Samui, Choengmon, Koh Samui, Thailand, 84320

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