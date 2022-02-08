Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

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SAMUJANA 的名字来源于 Koh “Samui” 和 “Jana” 这个词的混合，在摩洛哥，“Jana”的意思是珊瑚，因为它位于迷人的山坡上，可以俯瞰珊瑚湾，可通往私人海滩，可以一览无余的苏梅岛美景。

Samujana 的定义非常简单——23 栋迷人的别墅，从 1 到 8 间卧室，均设有超大私人无边泳池、现代泰式建筑和令人叹为观止的景色、五星级酒店服务和细节造就不同的世界，是朋友和朋友聚会的理想场所。一家人聚在一起玩得很开心。

Samujana 以提供无与伦比的奢华体验而自豪，我们的座右铭是“您的住所。您的时间。”每栋别墅都自动配备私人别墅经理和别墅女佣、最先进的休闲设施以及最新的音频和媒体设施，您的私人别墅就是您的家外之家，如果您真的想拥有自己的私人厨师，您只需要提出要求，其余的都会处理。

对于我们别墅以外的乐趣，萨穆嘉纳 (Samujana) 提供范围广泛的陆地和水上体验。从我们的私人帆船划船游览到带司机的美丽岛屿和瀑布之旅，我们的体验经理将帮助您和您的客人策划定制的冒险活动。

尽享奢华和放松，尽情放松，剩下的交给我们。