Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
This hotel in high demand right now which is why we advise making your 预订要求 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.
预约请求，把你放在直接联系与萨穆嘉纳别墅以优先方式，以及萨穆嘉纳别墅从你会直接收取货款。
房间数
All of the following packages include the required tests, and transport.
一卧室别墅 320m²
฿143,502 - 7 Day Sandbox
฿103,758 - 5 Day Test & Go
฿81,687 - 4 Day Test & Go
฿44,143 - 2 Day Test & Go
฿22,072 - 1st Day Test & Go
฿101,558 - 5th Day Test & Go
特征
- 阳台（完全访问）
- 浴缸
- 允许健身
- 国际频道
- 互联网-无线上网
- 厨房
- 客厅
- 微波
- Netflix公司
- 未婚夫妇
- 户外设施
- 游泳池
- 工作空间
- 瑜伽垫
两卧室别墅 320m²
฿163,716 - 7 Day Sandbox
฿118,197 - 5 Day Test & Go
฿93,238 - 4 Day Test & Go
฿49,919 - 2 Day Test & Go
฿24,959 - 1st Day Test & Go
฿115,997 - 5th Day Test & Go
特征
- 阳台（完全访问）
- 浴缸
- 允许健身
- 国际频道
- 互联网-无线上网
- 厨房
- 客厅
- 微波
- Netflix公司
- 未婚夫妇
- 户外设施
- 游泳池
- 工作空间
- 瑜伽垫
最大值 4 Adults, 2 Children, 1 Infant
三卧室别墅 365m²
฿215,793 - 7 Day Sandbox
฿155,395 - 5 Day Test & Go
฿122,996 - 4 Day Test & Go
฿64,798 - 2 Day Test & Go
฿32,399 - 1st Day Test & Go
฿153,195 - 5th Day Test & Go
特征
- 阳台（完全访问）
- 浴缸
- 允许健身
- 国际频道
- 互联网-无线上网
- 厨房
- 客厅
- 微波
- Netflix公司
- 未婚夫妇
- 户外设施
- 小额存款
- 游泳池
- 工作空间
- 瑜伽垫
最大值 6 Adults, 2 Children, 1 Infant
四卧室别墅 800m²
฿258,449 - 7 Day Sandbox
฿185,864 - 5 Day Test & Go
฿147,371 - 4 Day Test & Go
฿76,985 - 2 Day Test & Go
฿438,493 - 1st Day Test & Go
฿183,664 - 5th Day Test & Go
特征
- 阳台（完全访问）
- 浴缸
- 允许健身
- 国际频道
- 互联网-无线上网
- 厨房
- 客厅
- 微波
- Netflix公司
- 未婚夫妇
- 户外设施
- 游泳池
- 工作空间
- 瑜伽垫
最大值 6 Adults, 2 Children, 1 Infant
四卧室加别墅 860m²
฿365,174 - 7 Day Sandbox
฿262,095 - 5 Day Test & Go
฿208,356 - 4 Day Test & Go
฿107,478 - 2 Day Test & Go
฿53,739 - 1st Day Test & Go
฿259,895 - 5th Day Test & Go
特征
- 阳台（完全访问）
- 浴缸
- 允许健身
- 国际频道
- 互联网-无线上网
- 厨房
- 客厅
- 微波
- Netflix公司
- 未婚夫妇
- 户外设施
- 游泳池
- 工作空间
- 瑜伽垫
最大值 8 Adults, 2 Children, 1 Infant
五卧室别墅 906m²
฿323,032 - 7 Day Sandbox
฿231,994 - 5 Day Test & Go
฿184,275 - 4 Day Test & Go
฿95,438 - 2 Day Test & Go
฿47,719 - 1st Day Test & Go
฿229,794 - 5th Day Test & Go
特征
- 阳台（完全访问）
- 浴缸
- 允许健身
- 国际频道
- 互联网-无线上网
- 厨房
- 客厅
- 微波
- Netflix公司
- 未婚夫妇
- 户外设施
- 游泳池
- 工作空间
- 瑜伽垫
最大值 8 Adults, 2 Children, 1 Infant
五卧室加别墅 1000m²
฿417,765 - 7 Day Sandbox
฿299,661 - 5 Day Test & Go
฿238,409 - 4 Day Test & Go
฿122,504 - 2 Day Test & Go
฿61,252 - 1st Day Test & Go
฿297,461 - 5th Day Test & Go
特征
- 阳台（完全访问）
- 浴缸
- 允许健身
- 国际频道
- 互联网-无线上网
- 厨房
- 客厅
- 微波
- Netflix公司
- 未婚夫妇
- 户外设施
- 游泳池
- 工作空间
- 瑜伽垫
最大值 10 Adults, 2 Children, 1 Infant
六卧室别墅 1100m²
฿417,765 - 7 Day Sandbox
฿299,661 - 5 Day Test & Go
฿238,409 - 4 Day Test & Go
฿122,504 - 2 Day Test & Go
฿61,252 - 1st Day Test & Go
฿297,461 - 5th Day Test & Go
特征
- 阳台（完全访问）
- 浴缸
- 允许健身
- 国际频道
- 互联网-无线上网
- 厨房
- 客厅
- 微波
- Netflix公司
- 未婚夫妇
- 户外设施
- 游泳池
- 工作空间
- 瑜伽垫
最大值 10 Adults, 2 Children, 1 Infant
六卧室豪华别墅 1200m²
฿492,284 - 7 Day Sandbox
฿352,888 - 5 Day Test & Go
฿280,991 - 4 Day Test & Go
฿143,795 - 2 Day Test & Go
฿71,898 - 1st Day Test & Go
฿350,688 - 5th Day Test & Go
特征
- 阳台（完全访问）
- 浴缸
- 允许健身
- 国际频道
- 互联网-无线上网
- 厨房
- 客厅
- 微波
- Netflix公司
- 未婚夫妇
- 户外设施
- 游泳池
- 工作空间
- 瑜伽垫
最大值 10 Adults, 5 Children, 2 Infants
八卧室加别墅 1808m²
฿773,057 - 7 Day Sandbox
฿553,441 - 5 Day Test & Go
฿441,432 - 4 Day Test & Go
฿224,016 - 2 Day Test & Go
฿112,008 - 1st Day Test & Go
฿551,241 - 5th Day Test & Go
特征
- 阳台（完全访问）
- 浴缸
- 咖啡机
- 允许健身
- 国际频道
- 互联网-无线上网
- 厨房
- 客厅
- 微波
- Netflix公司
- 未婚夫妇
- 户外设施
- 游泳池
- 工作空间
- 瑜伽垫
最大值 10 Adults, 4 Children, 1 Infant
七卧室豪华别墅 1839m²
฿711,900 - 7 Day Sandbox
฿509,757 - 5 Day Test & Go
฿406,486 - 4 Day Test & Go
฿206,543 - 2 Day Test & Go
฿103,271 - 1st Day Test & Go
฿507,557 - 5th Day Test & Go
特征
- 阳台（完全访问）
- 浴缸
- 允许健身
- 国际频道
- 互联网-无线上网
- 厨房
- 客厅
- 微波
- Netflix公司
- 未婚夫妇
- 户外设施
- 游泳池
- 工作空间
- 瑜伽垫
SAMUJANA 的名字来源于 Koh “Samui” 和 “Jana” 这个词的混合，在摩洛哥，“Jana”的意思是珊瑚，因为它位于迷人的山坡上，可以俯瞰珊瑚湾，可通往私人海滩，可以一览无余的苏梅岛美景。
Samujana 的定义非常简单——23 栋迷人的别墅，从 1 到 8 间卧室，均设有超大私人无边泳池、现代泰式建筑和令人叹为观止的景色、五星级酒店服务和细节造就不同的世界，是朋友和朋友聚会的理想场所。一家人聚在一起玩得很开心。
Samujana 以提供无与伦比的奢华体验而自豪，我们的座右铭是“您的住所。您的时间。”每栋别墅都自动配备私人别墅经理和别墅女佣、最先进的休闲设施以及最新的音频和媒体设施，您的私人别墅就是您的家外之家，如果您真的想拥有自己的私人厨师，您只需要提出要求，其余的都会处理。
对于我们别墅以外的乐趣，萨穆嘉纳 (Samujana) 提供范围广泛的陆地和水上体验。从我们的私人帆船划船游览到带司机的美丽岛屿和瀑布之旅，我们的体验经理将帮助您和您的客人策划定制的冒险活动。
尽享奢华和放松，尽情放松，剩下的交给我们。
便利设施/功能
- 烧烤区
- 会议设施
- 游戏室
- 健身房
- 私人无边泳池
- 网球场
- 免费无线上网
- 内部电影
- 禁烟客房
- 门房
- 空调
- 有线电视
- 饭厅
- 免费早餐
- 花园
- 台球桌
如果您是萨穆嘉纳别墅
的客人，那么如果您留下详细的评论，那么酒店以及我们的观众将非常感激。
留下评论 萨穆嘉纳别墅查看所有评论