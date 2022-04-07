PHUKET TEST & GO

Сафари Бич Отель - Phuket Test & Go Hotel

Phuket
7.9
оценка с
1746
Обновление April 7, 2022
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Этот стильный отель расположен в центре оживленного района Патонг-Бич на Пхукете, в минуте ходьбы от пляжа. Когда вы входите в отель, наиболее примечательной особенностью являются высокие кокосовые пальмы, которые были частью ландшафта в течение последних 20 лет. Поплавайте в бассейне или отправьтесь на пляж, чтобы заняться водными видами спорта. Наслаждайтесь трапезой в любом из ресторанов, которые будут работать до полуночи. Но находясь на Патонге, вам не нужно бояться, что вы не сможете перекусить, поскольку во многих местах подают еду до поздней ночи. Safari Beach Hotel, расположенный в самом центре событий, на горизонте, на берегу моря, определенно охватывает все основные аспекты веселого пляжного отеля.

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Адрес / Карта

136 Taweewong Road, Kathu, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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