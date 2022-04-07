Помните, что вы должны соответствовать всем дополнительные требования для входа в covid , в том числе подать заявку на Таиландский проездной для въезда в Таиланд.

Этот стильный отель расположен в центре оживленного района Патонг-Бич на Пхукете, в минуте ходьбы от пляжа. Когда вы входите в отель, наиболее примечательной особенностью являются высокие кокосовые пальмы, которые были частью ландшафта в течение последних 20 лет. Поплавайте в бассейне или отправьтесь на пляж, чтобы заняться водными видами спорта. Наслаждайтесь трапезой в любом из ресторанов, которые будут работать до полуночи. Но находясь на Патонге, вам не нужно бояться, что вы не сможете перекусить, поскольку во многих местах подают еду до поздней ночи. Safari Beach Hotel, расположенный в самом центре событий, на горизонте, на берегу моря, определенно охватывает все основные аспекты веселого пляжного отеля.