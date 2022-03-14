Отель Phi Phi Island Cabana - Krabi Sandbox Hotel

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Этот роскошный отель, первый в своем роде на острове Пхи-Пхи, раскинулся на акрах нетронутой земли напротив двух великолепных пляжей. Невысокий отель Cabana на острове Пхи-Пхи гордится тем, что является одним из новаторских роскошных «зеленых» отелей, помогающих сохранить нетронутую красоту острова. Из элегантно обставленных номеров и люксов открывается вид на изысканные бухты Тон Сай и Лох Далум, а также потрясающие пейзажные бассейны, плавно сливающиеся с Андаманским морем. Ресторан на крыше отеля предлагает самые свежие уловы дня, приготовленные по вашему вкусу, а также другие соблазнительные блюда тайской и западной кухни. Если вы ищете способ провести время, вы можете воспользоваться несколькими удобствами для отдыха, такими как кафе и бар у бассейна. Отель Phi Phi Island Cabana - идеальное место для всех путешественников, которое обеспечит отличную и запоминающуюся поездку.