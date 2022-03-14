KRABI TEST & GO

ピピアイランドカバナホテル - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
7.3

4815レビューによる評価
更新日 March 14, 2022
Phi Phi Island Cabana Hotel - Image 0
Phi Phi Island Cabana Hotel - Image 1
Phi Phi Island Cabana Hotel - Image 2
Phi Phi Island Cabana Hotel - Image 3
Phi Phi Island Cabana Hotel - Image 4
Phi Phi Island Cabana Hotel - Image 5
+32 写真

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

部屋

All of the following packages include the required tests, and transport.

ピピ島で初めてのこの高級ホテルは、2つの素晴らしいビーチに面した何エーカーもの手付かずの土地に広がっています。低層のピピアイランドカバナホテルは、島のまだ手付かずの美しさを維持するのに役立つ、先駆的な豪華な「グリーン」宿泊施設の1つとして自慢しています。エレガントな内装の客室とスイートは、絶妙なトンサイ湾とローダラム湾に面しており、アンダマン海とシームレスに融合する見事なインフィニティプールを見渡せます。ホテルの屋上レストランでは、その日の新鮮な獲物を好みに合わせて調理したり、その他の魅力的なタイ料理や西洋料理を提供しています。時間を過ごす方法を探すときは、コーヒーショップやプールサイドバーなど、楽しめるレクリエーション施設がいくつかあります。ピピアイランドカバナホテルは、すべての旅行者にとって完璧な場所であり、素晴らしい思い出に残る旅行をお約束します。

SHOW ALL HOTELS
190以上のSANDBOXホテルをすべて検索
スコア
0.0/5
未評価
に基づく 0 レビュー
評価
優れた
0
とても良い
0
平均
0
貧しい
0
ひどい
0
ピピアイランドカバナホテルゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。
レビューを残す ピピアイランドカバナホテル
すべてのレビューを見る

住所/地図

58 Moo7 Tambol Ao-nang Amphur Muang, Ton Sai Bay, Koh Phi Phi, Thailand, 81210

パートナーホテル

サイピピ島村
8.7
との評価
3402 レビュー
から ฿-1

人気のフィルター

近くのTest & Goホテル

ピピハーバービューホテル
8.5
との評価
414 レビュー
から ฿-1
ピピホリデーリゾート
8.4
との評価
1621 レビュー
から ฿-1
TWIN LOTUS RESORT AND SPA (SHA Certified)
8.7
との評価
1120 レビュー
から ฿-1
ラヤヴァディーホテル
9.3
との評価
1023 レビュー
から ฿-1
ダイヤモンドケーブリゾート＆スパ
6.7
との評価
553 レビュー
から ฿-1
Lanta Pearl Beach Resort
8.4
との評価
321 レビュー
から ฿-1
バケーションビレッジプラナンイン
7.9
との評価
2864 レビュー
から ฿-1
ピースラグーナリゾート
8.1
との評価
3503 レビュー
から ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU