ピピアイランドカバナホテル - Krabi Sandbox Hotel

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ピピ島で初めてのこの高級ホテルは、2つの素晴らしいビーチに面した何エーカーもの手付かずの土地に広がっています。低層のピピアイランドカバナホテルは、島のまだ手付かずの美しさを維持するのに役立つ、先駆的な豪華な「グリーン」宿泊施設の1つとして自慢しています。エレガントな内装の客室とスイートは、絶妙なトンサイ湾とローダラム湾に面しており、アンダマン海とシームレスに融合する見事なインフィニティプールを見渡せます。ホテルの屋上レストランでは、その日の新鮮な獲物を好みに合わせて調理したり、その他の魅力的なタイ料理や西洋料理を提供しています。時間を過ごす方法を探すときは、コーヒーショップやプールサイドバーなど、楽しめるレクリエーション施設がいくつかあります。ピピアイランドカバナホテルは、すべての旅行者にとって完璧な場所であり、素晴らしい思い出に残る旅行をお約束します。